SENSEs: Midnight grenzt Zeitraum für Veröffentlichung auf Konsolen ein

Nachdem SENSEs: Midnight im vergangenen Jahr für PC via Steam erschien, soll in diesem Jahr die Veröffentlichung für Konsolen folgen. Die Verantwortlichen von Eastasiasoft und Suzaku Games haben nun den Zeitraum eingegrenzt, in dem der Titel für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll. Demnach wird es im Juni 2023 so weit sein.

Die Vorbestellung einer Standardversion und einer Limited Edition für PS5 und Nintendo Switch ist seit heute bei Play-Asia* möglich. Eastasiasoft und Play-Asia arbeiten einmal mehr bei der physischen Veröffentlichung zusammen.

Uesugi Kaho ist eine extrovertierte, abenteuerlustige Studentin und Mitglied des Okkultismusforschungsclubs ihrer Universität. Als sie nach Japan zurückkehrt, um ihre Familie zu besuchen, fordern die anderen Clubmitglieder Kaho heraus, einer berüchtigten Urban Legend nachzugehen, der „Midnight Door“ im Ikebukuro Walking Park. Kaho freut sich über die Gelegenheit, die Legende zu beweisen und positive Beweise für das Paranormale zu entdecken, doch den seit langem ungenutzten Park zu betreten war vielleicht der schlimmste Fehler ihres Lebens.

Bei SENSEs: Midnight handelt es sich um ein 3D-Survival-Horror-Spiel, in dem euch die aus dem Genre bekannte Panzersteuerung und feste Kameraperspektive erwarten. Wir werden ständig vom Onryo gejagt und können nur an einem Ort unser Spiel ungestört speichern.

Bei Rätseln müssen wir abwägen, ob sie es wert sind, die rachsüchtigen Geister zu wecken. Durch die begrenzten Inventarplätze müssen wir ständig abwägen, welche Items wir für welche Rätsel mitschleppen müssen.

Der aktuelle Trailer:

