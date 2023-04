Super Bomberman R 2: Konami kündigt die Veröffentlichung mit neuem Trailer für September an

Konami gibt bekannt, dass Super Bomberman R 2 am 14. September 2023 in Europa für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC-Steam erscheint. In Nordamerika wird es eine physische Veröffentlichung geben.

Das nächste Kapitel des „Partyspiel-Klassikers“ möchte Konami unter anderem mit einem von SpielerInnen gestalteten Schlossmodus aufschlagen. Dieser neue asymmetrische Battle-Modus fordert SpielerInnen heraus, ihr kreatives Talent einzusetzen, um eine eigene Basis zu entwerfen, die sie gegen ihre Feinde verteidigen. Die eigenen Kreationen können geteilt werden.

Die Details des Szenarios, in dem der neue Charakter „Ellon“ eine wichtige Rolle spielt, und der Power-up „Story Mode“, der von einem einzelnen Spieler gespielt werden kann, werden in Zukunft bekannt gegeben.

Darüber hinaus steht auch ein Kreativmodus „Level-Editor“ zur Verfügung, mit dem Spieler verschiedene Geländeoptionen, Wandplatzierungen und Verteidigungsgimmicks nutzen können, um eigene Level zu erstellen. Auch diese können online geteilt werden. Die Kampfmodi des Vorgängers, namentlich Standard, Kampf 64 und Grand Prix, werden ebenfalls beibehalten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Bomberman R 2, Konami