Neue State of Play: Final Fantasy XVI wird im Fokus stehen und das gibt es zu sehen

Naoki Yoshida hat beim PAX-East-Panel weitere Details zu Final Fantasy XVI für April versprochen – und er hält einmal mehr Wort. Sony PlayStation kündigte heute eine neue Ausgabe der State of Play an, die sich ausführlich Final Fantasy XVI widmen wird. 20 Minuten neues Gameplay sollen dabei am 13. April um 23 Uhr deutscher Zeit gezeigt werden.

Laut der Ankündigung im PlayStation Blog sollen Fans weltweit auf Details „zum düsteren Fantasy-Setting“, zu den „mächtigen Espern und den Domini“ und „zum Kampfsystem“ warten. „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die dieswöchige State of Play all dies und noch mehr enthüllen wird“, heißt es im Blog.

All das sind allerdings Dinge, die wir schon zuletzt in aller Ausführlichkeit gesehen haben. Insbesondere dem Kampfsystem widmete sich die letzte Presse-Demo ausgiebig. Insofern dürstet es Fans jetzt wohl eher nach mehr Erkundung und – das zeigte die PAX East – ein paar klassischen RPG-Elementen.

Mehr RPG, mehr Farben, mehr Erkundung

Nachdem viele Fans zum Ausdruck gebracht hatten, dass Final Fantasy XVI ihnen zu action-lastig ist, versprach Naoki Yoshida beim Panel im März, dass wir im April mehr zu den RPG-Elementen des Spiels erfahren werden. Das wird vermutlich auch Teil der State of Play sein.

Darüber hinaus werden wir wohl mit Sicherheit einige hellere Spielabschnitte sehen. Viele Fans hatten nach den letzten Spielszenen ihre Bedenken kundgetan, das Spiel sei sehr düster. Naoki Yoshida hatte dies ausdrücklich auf den düsteren Abschnitt in der Burg geschoben. Schon beim Panel im März zeigte er, dass es auch deutlich freundlichere Spielregionen gibt.

Fakt ist, Square Enix wird bei der State of Play andere Schwerpunkte setzen. RPG-Elemente, freundlichere Spielregionen, Erkundung und Umgebungen – was würdet ihr euch denn noch wünschen?

Nachdem Square Enix zuletzt die Gold-Meldung zu Final Fantasy XVI herausgeben konnte, steht der Veröffentlichung am 22. Juni 2023 nichts mehr im Wege. Jetzt geht es darum, die Fans zu überzeugen. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern. Vom Steelbook über Artcards und Poster bis hin zur Wappensammlung aus Valisthea.

Der Livestream am 13. April um 23 Uhr:

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix