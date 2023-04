Final Fantasy XVI: Im neuen Clip präsentiert sich ein Chocobo im neuen Design

In den vergangenen Wochen schalteten die Werbeanstrengungen um Final Fantasy XVI wieder einen Gang runter. Was allerdings nicht bedeutet, dass Square Enix in Funkstille überging. Nach diversen Trailern und Interaktionen mit den Fans, folgten zuletzt diverse kurze Clips, die Lust auf mehr machen sollen.

Diese zeigten sich vor allem actionreich und präsentierten etwa einen Kampf zwischen Ifrit und Typhon; eine Konfrontation mit dem turmhohen Titan; einen Kampf zwischen Clive und Ifrit und zuletzt Ifrits Auseinandersetzung mit Serien-Veteran Bahamut.

Chocobos im neuen Gewand

Mit einem Serien-Schwergewicht geht es auch weiter, wenngleich man bei der Action wieder etwas herunterschraubt. Der neue Clip widmet sich nämlich der neuen Version des beliebten Chocobo. Die gelb gefiederten – und ziemlich süßen – Reittiere feiern eine lange Tradition in der „Final Fantasy“-Serie und tauchen in so ziemlich jedem Ableger in neuem Gewand auf.

Passend zum realistischeren Look von Final Fantasy XVI präsentiert sich der neue Chocobo auch etwas zurückhaltender in der Farbe seines Federkleides. Mit Sattel und Zaumzeug ausgestattet, steht er dafür – wie gewohnt – zur flotteren Reise bereit. Zum Ende des Clips bekommen wir dann auch noch eine Kostprobe seines neuen Ausrufs.

Auch zu Clives vierbeinigem Wegbegleiter Torgal veröffentlichte man übrigens einen ähnlichen kurzen Clip. Der treue Wolf präsentierte sich in Vergangenheit bereits mehrfach nützlich.

Im Dezember letzten Jahres konnten wir übrigens bereits einen Blick auf die Moogles aus Final Fantasy XVI erhaschen. Mit ihnen verhält es sich ganz ähnlich wie mit den Chocobos. Wir treffen sie in zahlreichen Ablegern der Serie an – stets in variierendem Design.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix