Duru erzählt eine Story über Freundschaft und Depression mit einem Graumull in der Hauptrolle

Das deutsche Indie-Studio Twisted Ramble Games wird am 5. Mai mit Duru – About Mole Rats and Depression seinen Debüt-Titel veröffentlichen. Der 2D-Puzzle-Plattformer erzählt die Geschichte vom Graumull Tuli, der sich auf der Suche nach Nahrung und Ressourcen auf eine beschwerliche Reise in die südafrikanische Steppe macht.

Begleitet wird sie vom dunklen Schatten Bel, der sie bei jeder Gelegenheit behindert und sabotiert. Duru setzt sich spielerisch mit dem Thema Mental Health auseinander und behandelt spezifisch Unsicherheiten, Depressionen und Freundschaft.

Nach der Veröffentlichung für PC-Steam soll auch noch eine Switch-Umsetzung folgen, doch dafür gibt es noch keinen Termin. „Duru – About Mole Rats and Depression hat im Kern ein menschliches Herz“, so Kerstin Schütt, Narrative Designerin bei Twisted Ramble Games.

„Wir hoffen, dass Tulis innere Kämpfe und ihr Weg, diese in unserem Debüt-Titel zu überwinden, bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang findet und sie, wenn es am 5. Mai auf Steam erscheint, daran erinnert, dass die Hoffnung ewig währt.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Duru – About Mole Rats and Depression, Twisted Ramble Games