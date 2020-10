Das war… Kalenderwoche 42/2020

Probleme bei Level-5, die Benutzeroberfläche von PlayStation 5 und mehr beschäftigte uns in dieser Woche. Nach den Videos der Woche, zu welchen auch Neuankündigungen und aktuelle Veröffentlichungen gehören, haben wir zum Schluss dann auch noch ein neues Review und die aktuelle Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In den letzten Tagen erreichte uns die Meldung, dass Level-5 International America seinen Geschäftsbetrieb „praktisch eingestellt“ habe. So sei ein Großteil der Mitarbeiter entlassen worden. Zuletzt lief auch in Japan nicht alles rund. Wie schwerwiegend die Probleme wohl wirklich sind?

Bisher war es ein kleines Geheimnis von Sony, wie die Benutzeroberfläche von PlayStation 5 aussehen wird. Nun stellte man diese jedoch vor und zeigte einige der neuen Features. Dabei gibt es auch Informationen zu speziellen Aktivitäten und verpassten Dingen in den Spielen.

Neugierig machte uns Bandai Namco mit der Sicherung der Markenrechte an einem gewissen Tales of Luminaria. Wer möchte, kann ab sofort in eine Demo zu Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Switch, Xbox One) reinspielen, während Cris Tales (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC) leider auf das kommende Jahr verschoben werden musste. Überraschenderweise kündigte Square Enix das physische Twin-Pack mit Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII Remastered im Westen für Nintendo Switch an, zusätzlich erscheint Final Fantasy VIII Remastered ebenso physisch für PlayStation 4. Damit könnt ihr euch die beiden Klassiker auch für aktuelle Plattformen ins Regal stellen.

Für eine weltweite Veröffentlichung enthüllte Square Enix das Rhythmus-Action-Spiel Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai! Home Meeting!! (PS4), welches bisher in Arcade-Hallen spielbar war. Im nächsten Jahr wird es ebenfalls Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) erstmals in den Westen schaffen. Zur großen Erweiterung Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy (PS4, Switch, PC) hat Koei Tecmo den ersten Trailer veröffentlicht. Aus Japan erreichte uns zudem erstes Material zu den beiden Projekten Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku (Switch) (Link) und Ouchi de Rilakkuma: Rilakkuma ga Ouchi ni Yatte Kita (Switch) (Link). In den letzten Tagen neu veröffentlicht wurden das Mixed-Reality-Rennspiel Mario Kart Live: Home Circuit (Switch), die Doppelpack-Neuauflage Prinny 1•2: Exploded and Reloaded (Switch), das Mech-Kampfspiel Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) sowie das Strategie-Rollenspiel Tears of Avia (Xbox One, PC).

In den letzten Tagen legte Konami erstes Gameplay-Material zum Strategie-Spiel Solomon Program (Switch) vor. Ein zweites Mal ließ uns Nintendo zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch) in Erinnerungen schwelgen und ein Übersichtstrailer stellte uns das abwechslungsreiche Gameplay aus Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch, PC) vor. Bei Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) standen die Fahrzeuge im Zentrum, während es bei The Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) um die Geheimnisse ging. Den dritten Story-Pfad sahen wir in der Vorstellung zu Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil) und zu Kamen Rider: Memory of Heroez (PS4, Switch) könnt ihr euch einen Einblick in die Geschichte zu Gemüte führen.

Der Kinofilm zu Monster Hunter erhielt seine beiden ersten Trailer, welche die Verbindung aus echter und Spielwelt zeigen. Auf den 3. Dezember datiert wurde das Prinzessinnen-Spiel Pretty Princess Party (Switch), das God-Game Fata Deum (PC) geht im nächsten Frühjahr in den Early Access und das chinesische Rollenspiel Xuan-Yuan Sword VII (PS4, PC) erscheint am 29. Oktober. Ab sofort könnt ihr mit Pac-Man Geo (Mobil) den Klassiker auf etwas andere Weise erleben, das von skandinavischer Folklore geprägte Röki ist nun auch für Nintendo Switch erhältlich und Umihara Kawase Fresh! erobert am 30. Oktober auch hiesige PlayStation-4-Konsolen.

Seit wenigen Tagen gibt es Earth Defense Force 5 (PS4) auch fürs Regal und denselben Weg geht im 1. Quartal 2021 Hardcore Mecha (Switch). Zu Nioh 2 (PS4) könnt ihr ab sofort den zweiten DLC „Dunkelheit in der Hauptstadt“ spielen, kostenlose Updates stehen hingegen zu Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC) an. Aus Mortal Kombat 11 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es ein Video zum nächsten Charakter. Neue Einblicke gab es auch in Pokémon – Der Film: Coco, ergänzt wird das noch mit einem Kurz-Anime, welcher Porenta und Sir Lauchzelot in der Hauptrolle zeigt.

Im einzigen Review der Woche haben wir uns Mortal Shell (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) vorgenommen, welches zum Soulslike-Genre gehört. Wer in diese Richtung interessiert ist, kann durchaus einen Blick riskieren.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es im Hinblick auf die nächste Konsolengeneration um die Abwärtskompatibilität. Wie wichtig ist euch diese?