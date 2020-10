Kurz-Anime mit Porenta und Sir Lauchzelot in der Hauptrolle veröffentlicht

In Vorbereitung auf den kommenden Erweiterungs-DLC „Die Schneelande der Krone“ zu Pokémon Schwert und Schild hat The Pokémon Company einen neuen Kurz-Anime veröffentlicht. In dem Filmchen spielen die beliebten Pokémon Lauchzelot, Porenta und sein Galar-Gegenüber die Hauptrolle. Was traurig beginnt, findet sein Happy End!

Darüber hinaus bereitet man eine Reihe von Merchandise zu den drei beliebten Pokémon vor. Wenn ihr nicht genug von Porenta und Co. bekommt, sei euch dieses sympathische Musikvideo von Pokémon Kids empfohlen.

Da die Schneelande den Erweiterungspass zum Abschluss bringen werden, bietet sich natürlich auch noch eine Art „Complete Edition“ für Pokémon Schwert und Schild an. Eben diese wird es am 6. November im Handel geben und ihr könnt sie bereits bei Amazon vorbestellen*.

Der neue Kurz-Anime mit Porenta und Co.

Bildmaterial: Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak