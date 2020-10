Solomon Program: Erstes Gameplay zum Monster-Strategie-RPG von Konami

Das Monster-Battle-Game Solomon Program von Konami soll im Winter in Japan für Nintendo Switch an den Start gehen. Konami eröffnete zudem die offizielle Website zum Spiel und stellte einen Closed-Beta-Test für Anfang November in Aussicht. Die Registrierung dafür erfolgt hier. Mit neuen „How to Play“-Videos gibt es außerdem erstmals einen ausführlichen Einblick in das Gameplay.

Im Strategie-RPG kontrollieren Spieler Monster über Programme und treten mit diesen in Kämpfen an. Im MiraCoro Comic soll zusätzlich ein Manga zum Spiel erscheinen, der von Ametarou illustriert wird.

How to Play: Deep Mining

How to Play: Merging

How to Play: Online Battles

How to Play: Programming

via Gematsu, Bildmaterial: Solomon Program, Konami