Sonntagsfrage: Muss eine Next-Gen-Konsole abwärtskompatibel sein?

Wir stehen kurz vor einem Generationswechsel in der Videospielbranche. In wenigen Wochen erscheinen die neuen Heimkonsolen von Sony und Microsoft. Entsprechend werden in den darauf folgenden Wochen ebenfalls neue Spiele veröffentlicht. Diese sind zwar noch überschaubar, jedoch gibt es ja noch die alten Spiele, die neu erlebt werden können.

Sowohl Sony als auch Microsoft bieten mit ihren Next-Gen-Konsolen eine gewisse Abwärtskompatibilität an. Dabei erlauben beide Konsolen nicht nur die Spielbarkeit fast aller Spiele der vorherigen Generation. Beide Unternehmen bieten mit den neuen Heimkonsolen gewisse Features, die ausgewählte Spiele optimieren. Sei es durch kürzere Ladezeiten, höhere Bildraten oder eine höhere Auflösung. Welche Spiele es sind, entscheiden die Entwickler (PlayStation 5 / Xbox Series X).

Allerdings stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Muss eine Next-Gen-Konsole überhaupt abwärtskompatibel sein? Diese Frage reichen wir am heutigen Sonntag an euch weiter und bieten euch folgende Antwortmöglichkeiten. Weitere Antwortmöglichkeiten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 11. Oktober