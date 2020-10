Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku ist ein Brettspiel für die ganze Familie

Die seltsamen Lebewesen von Sumikko Gurashi erhalten in Japan eine weitere Videospielumsetzung mit Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku. Dabei handelt es sich um eine Party-Brettspielvariante von Sugoroku. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Sumikko und es wird reihum gewürfelt. Gewinner ist, wer am meisten Punkte sammelt. Diese erhält man, wenn man zuerst ein Ziel erreicht, auf einem Plus-Feld landet oder ein Minispiel gewinnt. Von Letzteren soll es 30 Stück geben. Wie das in Aktion aussieht, zeigt ein erster Trailer.

Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku erscheint in Japan am 3. Dezember für Nintendo Switch.

via Gematsu, Bildmaterial: Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku, Nippon Columbia