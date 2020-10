Das JRPG-inspirierte Cris Tales erscheint erst im kommenden Jahr

Der Publisher Modus Games hat das rundenbasierte, JRPG-inspirierte Cris Tales auf Anfang nächstes Jahr verschoben. Bisher war die Veröffentlichung am 17. November geplant. Bedient werden Nintendo Switch, PS5, PS4, PCs, Xbox Series, Xbox One und Stadia. Eine physische Veröffentlichung gibt es und sie ist bereits vorbestellbar*. Eine Demo kann bereits jetzt auf Steam, GOG, im Xbox Store, dem PlayStation Store und im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

Modus Games will mit der Verschiebung den Entwicklern von Dreams Uncorporated und SYCK die Möglichkeit geben, das bestmögliche Spiel abzuliefern. Das passt auch gewissermaßen zur Zeitreisethematik des Spiels, wie ihr im Artikelbild sehen könnt.

„Die Entscheidung, die Veröffentlichung zu verschieben, war keine einfache. Sie wurde getroffen, um sicherzustellen, dass die Entwickler von Dreams Uncorporated und SYCK den Fans, die sehnsüchtig auf die Veröffentlichung warten, die bestmögliche Version von Cris Tales zu präsentieren“, sagt Christina Seelye, CEO von Modus Games.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und herzuhüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.