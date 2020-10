Sword Art Online: Alicization Lycoris zeigt kommende kostenlose Inhalte

Mit einem neuen Trailer bereitet Bandai Namco die Sword-Art-Online-Fans auf neue Abenteuer im aktuellen Ableger Alicization Lycoris vor. Noch in diesem Herbst wird euch der kostenlose DLC „Ancient Apostles: Reaper of the Woods“ in die Wälder von Wesdarath führen, wo ihr auf eine tödliche Bestie trefft. Es ist das erste von drei kostenlosen neuen Szenarien für das Spiel, wie Bandai Namco schon zur Tokyo Game Show ankündigte.

Neben den kostenfreien Inhalten steht auch die erste kostenpflichtige Erweiterung namens „Blooming of Forget-Me-Not“ vor der Tür. Es gibt also noch allerhand zu erleben für Kirito und seine Freunde. Der nicht besonders konkrete Fahrplan sieht so aus:

Nachfolgend die Videos, welche euch die ersten Inhalte vorstellen. Sword Art Online: Alicization Lycoris, das neueste Spiel in der Reihe, basiert auf der ersten Staffel der Alicization-Arc und lässt euch in die virtuelle Welt „Underworld“ eintauchen. Wir durften Sword Art Online: Alicization Lycoris übrigens einem Test unterziehen. In diesem befanden wir, dass es sich bei dem neuesten Eintrag in der SAO-Serie um ein solides Action-RPG handelt, das aber unter einem zähen Einstieg und technischen Unzulänglichkeiten leidet.

Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris, Bandai Namco / Aquria