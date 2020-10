Square Enix kündigt Love Live! School Idol Festival für eine weltweite Veröffentlichung an

Square Enix hat eine PlayStation-4-Umsetzung von Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ angekündigt. Das Rhythmus-Action-Spiel war bisher in Arcade-Hallen spielbar, nun kommt es als Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai! Home Meeting!! weltweit in die Wohnzimmer. Einen Veröffentlichungszeitraum nannte man zunächst nicht. Die PS4-Umsetzung soll es ermöglichen, die Auftritte von μ’s, Aqours und Saint Snow auf dem großen Bildschirm zu Hause zu genießen.

Bilder und der erster Trailer

