Pretty Princess Party erscheint am 3. Dezember im Westen

Pretty Princess Party, welches von Nippon Columbia entwickelt wurde, wird am 3. Dezember 2020 im Westen für Nintendo Switch erscheinen. Dies kündigte der Publisher Aksys Games an. In Japan erschien der Titel als Pretty Princess Magical Coordinate im vergangenen Dezember. Unten seht ihr einen neuen Trailer zum Spiel.

Sei eine Prinzessin!

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer Prinzessin, welche ein magisches Schloss erkundet, welches vor langer Zeit verlassen wurde. Nun müsst ihr die 20 Zimmer des Schlosses einrichten und lernen, eine echte Prinzessin zu sein. Es stehen ein Charakter-Editor und viele Kostüme zur Verfügung. Das Prinzessinnen-Training umfasst insgesamt sechs Minispiele wie Tortendekoration, Pferderennen und Tanzen. Was Prinzessinnen eben so tun! Ein Fotomodus darf dabei auch nicht fehlen.

via Gematsu, Bildmaterial: Pretty Princess Party, Aksys Games / Nippon Columbia