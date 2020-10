Spielbare Demo zu Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint morgen

Vor einigen Wochen hat Square Enix eine spielbare Demo zu Kingdom Hearts: Melody of Memory für „Mitte Oktober“ versprochen. Versprochen ist versprochen! Punktlandung: Die Demo erscheint morgen. Mit dem 15. Oktober also wirklich genau zur Monatsmitte. Die Demo wird auf PS4, Xbox One und Switch erhältlich sein.

Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels ist die Demo lediglich für Japan angekündigt. Doch in Regionen, in denen bereits der 15. Oktober ist, ist sie schon erhältlich. Dazu zählen Neuseeland und Australien. Man kann also wohl von einer weltweiten Veröffentlichung ausgehen.

Update: Von Nintendo of America heißt es nun sogar, die Demo erscheint schon „heute“ und dort ist noch eine Weile Mittwoch. Für Europa dürfte aber wohl der Donnerstag gelten, an dem es üblicherweise eShop-Updates gibt.

Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint am 13. November 2020. Ihr könnt es euch bei Amazon vorbestellen*. Wollt ihr noch mehr zum Rhythmusspiel erfahren? Lest euch unser Interview mit Director Masanobu Suzui und dem Produzenten Ichiro Hazama durch! Natürlich geht es darin auch um die Auswahl der Songs aus der langen Kingdom-Hearts-Serie!

Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney