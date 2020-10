Hardcore Mecha erscheint auch physisch für Nintendo Switch

Hardcore Mecha bekommt nicht nur eine Neuveröffentlichung für Nintendo Switch spendiert, sondern erscheint auch physisch im Westen. Das 2D-Mech-Action-Game wird digital weltweit von Lightning Games vertrieben. Game Source Entertainment wird eine physische Version in Japan veröffentlichen. Publisher Red Art Games kümmert sich um unsere Gefilde. Die hiesige Veröffentlichung wird im 1. Quartal 2020 allerdings limitiert erscheinen. 39,99 Euro kostet die Version, die ihr ab morgen bei Red Art Games vorbestellen könnt.

Mit über 40 unterschiedlichen, freischaltbaren Mechas, legt Hardcore Mecha den Schwerpunkt auf präzises Handling und intensive Kämpfe, um aufregende Abenteuer im storyreichen Kampagnenmodus, brutalen Survival-Modus und expansiven Mehrspielermodus zu bieten.

Ihr schlüpft in die Rolle von Tarethur O’Connell, ein ACE-Pilot der Hardcore Defense Corp. In einer Zukunft, in der auf dem Mars Kolonien errichtet wurden, begibt sich Tarethur auf eine Mission, um nach einem vermissten Geheimdienstoffizier zu suchen. Er wird feststellen, dass dieser scheinbar einfache Befehl eine größere Bedrohung in sich birgt…