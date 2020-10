Bandai Namco sichert sich Tales of Luminaria

Bandai Namco war wieder einmal beim Sichern eines neuen Markenrechts aktiv. Dabei ließ man Tales of Luminaria in Europa eintragen. Ein Spiel mit diesem Titel ist bisher nicht bekannt.

Zur „Tales of“-Reihe erwartet uns als Nächstes Tales of Arise für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Dieses wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben und war bisher im ganzen Jahr 2020 kein Thema. Eine Neuankündigung des nächsten Hauptteils unter dem Namen Tales of Luminaria in der nahen Zukunft wäre also sehr überraschend, obwohl Tales of derzeit den 25. Seriengeburtstag feiert. Der neue Markenname könnte aber auch ein neues Mobile-Projekt sein – oder wir hören gar nie mehr davon, was ebenfalls möglich ist.

