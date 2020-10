Neuer Trailer zu Pokémon – Der Film: Coco veröffentlicht

The Pokémon Company hat einen neuen, kurzen Trailer zum kommenden Pokémon – Der Film: Coco veröffentlicht. Der inzwischen 23. Kino-Streifen wird am 25. Dezember 2020 über die japanischen Kinoleinwände flimmern. Ursprünglich sollte der Film schon im Sommer in Japan anlaufen, aber wie so viele Spiele und Filme wurde die Veröffentlichung Corona-bedingt verschoben. Einen Starttermin für Europa gibt es auch noch nicht.

Der neue Trailer bietet euch vor allem eine Hörprobe, nämlich auf den brandneuen Song „Show Window“, den Taiiku Okazaki für den Film komponiert hat. Tetsuo Yajima tritt für den Film als Director auf, er hat auch gemeinsam mit Atsuhiro Tomioka die Story geschrieben.

Die Geschichte des Films beginnt im Okoya-Wald, einem Naturschutzgebiet, in dem Pokémon in völliger Freiheit leben. Eigentlich darf es kein Mensch betreten. Doch offensichtlich lebt sogar ein Mensch dort… ein Junge, der von dem Finsteraffen-Pokémon Zarude aufgezogen wird. Eines Tages kommt es zur wundersamen Begegnung des Jungen mit Ash.

