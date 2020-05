Das war… Kalenderwoche 18/2020

In dieser Woche beschäftigte vor allem die Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake, die digitale Zukunft von Nintendo und das neue Assassin’s Creed. Auch darüber hinaus könnt ihr hier nochmals die wichtigsten Videos der Woche finden. Zum Schluss gibt es dann noch unsere drei neuen Reviews, die Neuerscheinungen im Mai 2020 und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nun, da immer mehr Spieler Final Fantasy VII Remake (PS4) durchgespielt haben, stellt sich immer mehr die Frage, wann die ursprüngliche Geschichte auch über den Teil mit Midgar hinaus neu erzählt wird. Aus dem japanischen Ultimania Guide geht nun hervor, dass sich offenbar noch nicht einmal die Entwickler selber sicher sind, wie viele Teile es denn am Ende werden sollen.

Nintendo gab in dieser Woche bekannt, dass in 42 Ländern die eShops für Wii U und 3DS Ende Juli geschlossen werden. Das heißt auch, dass Spieler den Zugriff auf bereits gekaufte Inhalte verlieren. Betroffen sind die Regionen Karibik und Lateinamerika, welche auch bisher nur eShops mit eingeschränkter Funktionalität hatten. Trotzdem dürfte das für Fans kein Trost sein.

Ubisoft hat in diesen Tagen erstmals Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) enthüllt. Das Wikinger-Setting war zwar schon vorab bekannt, dennoch war der erste Trailer natürlich mit Spannung erwartet worden. Bei Inside Xbox gibt es am 7. Mai erstes Gameplay zum Spiel zu sehen, auch andere Entwickler sollen dann über ihre Pläne für die nächste Generation berichten. Es dürfte somit spannend werden!

Ende Monat erscheint endlich Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch). Neben dem japanischen Übersichtstrailer und Informationen zur Zusatzepisode gab es auch die Meldung, dass man in der Neuauflage zwischen dem alten und dem neuen Soundtrack wählen kann. Neu angekündigt wurde das in der Steinzeit angesiedelte Roots of Pacha (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X, PC), wobei es sich um eine kooperative Farming-Simulation handelt. Neu veröffentlicht wurden in dieser Woche mit je einem Launchtrailer Sakura Wars (PS4) (Link) und Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Ebenfalls neu erhältlich ist der Klassiker SNK Gals‘ Fighters für Nintendo Switch.

Mit dem 10. Juli hat Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Switch) von Hidetaka „Swery“ Suehiro in dieser Woche ein Datum erhalten. Die PlayStation-4-Umsetzung von Ys: Memories of Celceta erwartet uns am 19. Juni physisch und mit Dual-Audio. Ebenfalls im Juni startet im Westen Tales of Crestoria (Mobil), ein neues Video stellt euch das Spiel aktuell ausführlich vor. Aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) wurde das US-amerikanische Team präsentiert, zur Horror-Visual-Novel Yoru, Tomosu (PS4, Switch) gibt es den zweiten Trailer und Jack Jeanne (Switch) verschiebt sich in Japan auf den Dezember.

Sogar in einer Limited Edition erscheint im Westen am 21. August Aokana: Four Rhythms Across the Blue (PS4, Switch). Neue Gameplay-Einblicke gewährt wurden uns in Ary and the Secret of Seasons (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Tears of Avia (Xbox One, PC) (Link) sowie Cris Tales (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Drei neue japanische Stimmen gibt es für die Switch-Version von Catherine: Full Body und auch das legendär frustrierende Hoshi wo Miru Hito erhält nach 33 Jahren eine Switch-Umsetzung.

Seit wenigen Tagen gibt es den ersten DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC) in den jeweiligen digitalen Stores. Apropos digital: So finden auch alle Gaming-Veranstaltungen in diesem Sommer statt. Dazu gehören seit wenigen Tagen auch das Summer Game Fest von Geoff Keighley und die Future Games Show von GamesRadar. Im Mai warten auf Abonnenten von PlayStation Plus die beiden Spiele Cities: Skylines und Landwirtschafts-Simulator 19, zu Fire Emblem könnt ihr euch für wenige Tage ein Live-Konzert anhören und als Hommage zu Secret of Mana hat ein Fan einen Animationsfilm erstellt.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews der Woche von JPGAMES. Das Remake des – zumindest in Japan – Klassikers Trials of Mana (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) zeigt, was bei einem solchen Projekt alles gut und schlecht laufen kann. Neben vielen sinnvollen Änderungen ist man bei der Erzählung jedoch leider auf der Stelle stehengeblieben. Ein neuer Versuch für die Reihe stellt das aktuelle Sakura Wars (PS4) (zum Testbericht) dar mit einer Mischung aus Quasi-Dating-Simulation, Adventure und Action-Gameplay. Nur technische Neuerungen bietet Yakuza 5 Remastered (PS4) (zum Testbericht), wer also bisher noch nicht zugeschlagen hat, kann das nun tun und in die umfangreiche Yakuza-Welt einsteigen.

Relativ übersichtlich gestalten sich unsere Neuerscheinungen im Mai 2020. Nach einem eher verhaltenen Monats-Start gibt es dann aber doch noch das eine oder andere Highlight.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um die Persona-Reihe! Diese gewann zuletzt dank Persona 5 recht viel Aufmerksamkeit. Aber ist das auch euer persönlicher Favorit der Serie? Macht mit bei der Umfrage!