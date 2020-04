Der Launchtrailer zu Streets of Rage 4 zeigt nochmals die Features

Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games veröffentlichen heute Streets of Rage 4 digital für PCs, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Besonderheit: Auch im Xbox Game Pass steht das Spiel bereits für Xbox One zur Verfügung. Abonnenten des Game Pass spielen es also ohne weitere Kosten zum Launch. Für die anderen drei Plattformen gibt es immerhin für kurze Zeit einen Rabatt in der Höhe von 10%. Den Trailer zum Launch seht ihr weiter unten.

Falls ihr das Spiel lieber physisch für euer Regal haben möchtet, solltet ihr bei Limited Run Games vorbeischauen. Insgesamt gibt es dort für PlayStation 4 und Nintendo Switch die Wahl zwischen je drei verschiedenen Box-Versionen. Ein Datum gibt es dafür noch nicht, eure Vorbestellungen werden jedoch bereits angenommen.

Insgesamt bietet Streets of Rage 4 stolze 17 spielbare Figuren. Bei Streets of Rage 4 handelt es sich um eine brandneue Fortsetzung zu Segas legendärer Prügelspielreihe, die mit Streets of Rage 3 schon 1994 ihren vorläufigen Abschluss fand. Wie schon bei bisherigen Arbeiten von Dotemu will man das klassische Spielkonzept nur ganz gezielt überarbeiten. Streets of Rage 4 soll Gameplay-technisch an die Originale erinnern, aber dank einiger Verbesserungen durch die Entwickler Guard Crush Games und Lizardcube einen eigenen Stil erfinden.

Der Launchtrailer zu Streets of Rage 4

