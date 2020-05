Sonntagsfrage: Welchen Teil der Persona-Reihe habt ihr am liebsten?

Einst startete Persona als „Subreihe“ von Shin Megami Tensei. Mittlerweile dürften die meisten Videospieler*innen jedoch Persona kennen. Zum einen, weil Atlus schon lange nichts mehr zu Shin Megami Tensei veröffentlichte – so lassen u. a. neue Informationen zu Teil V immer noch auf sich warten. Zum anderen war Persona 5 ein großer Erfolg für den Entwickler und holte die Reihe mehr aus der Nische hervor.

Und obwohl der erste Teil der Reihe bereits über 20 Jahre alt ist, erschien er – wenn man es genau betrachtet – das erste Mal im Jahr 2018 in Europa. Dies geschah im Zuge der Veröffentlichung von PlayStation Classic, der Mini-Variante der ersten PlayStation-Konsole. Für Fans der Reihe wahrscheinlich der einzige Grund zur PlayStation Classic zu greifen.

An dem heutigen Sonntag blicken wir einmal auf die bisherigen Teile von Persona und fragen euch, welchen Teil ihr am liebsten habt? Eventuell habt ihr sogar eine Begründung dafür. Bestimmt gab es in dem einen oder anderen Teil coole Charaktere, lustige Situationen oder spannende Handlungen, die euch bei Laune gehalten haben. Diese Erlebnisse könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 26. April