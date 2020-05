Secret of Mana: Fan erstellt Animationsfilm als Hommage an den Klassiker

Derzeit ist ja eher Trials of Mana in aller Munde und damit das Remake von Seiken Densetsu 3. Aber das macht natürlich den Vorgänger, der hierzulande als das fast schon legendäre Secret of Mana erschienen ist, nicht unvergessen.

Auch YouTube-Nutzer Benoit Tranchet bekommt Secret of Mana nicht aus dem Kopf. Und Tranchet ist offenbar nebenbei auch noch ein ziemlich guter Zeichner. Bei seinem kurzen 2D-Animationsfilm kommt jedenfalls alles zusammen. Das Filmchen dient als Hommage an die 2D-Zwischensequenzen der 90er und den Videospielklassiker. Echt gelungen, oder? Könntet ihr euch Zwischensequenzen in diesem Stil in Remakes vorstellen?

Über ein Jahr hat er in seiner Freizeit daran gewerkelt. Sein Ziel war es, die Konfrontation mit dem Mana-Biest einzufangen. „Seit ich dieses Spiel Mitte der 90er zum ersten Mal gespielt habe, bin ich ein großer Fan von allem darin, vom ersten Schritt bis zu diesem epischen Abschluss.“

