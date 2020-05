Ary and the Secret of Seasons mit neuem Gameplay und dem Releasetermin

Indie-Publisher Modus Games und Entwickler eXiin haben bekannt gegeben, dass Ary and the Secret of Seasons am 28. Juli 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheint. Die Geschichte eines jungen Mädchens auf der Suche nach sich selbst und ihrer Macht über die Jahreszeiten möchte ein „lebhaftes Action-Adventure“ sein. Davon könnt ihr euch im ebenfalls neuen Gameplay-Trailer heute überzeugen.

Ein brandneues Gameplay-Video zeigt Ary bei der Erkundung einer fruchtbaren Graslandschaft und eines beeindruckenden, mysteriösen Tempels. Arys Fähigkeiten, die Jahreszeiten und damit die Natur um sich herum zu beeinflussen, erweisen sich schnell als nützlich: Sie erschafft Plattformen, über die sie zu neuen Orten gelangen kann und findet frostige Lösungen für Rätsel, die ihr im Weg stehen.

Übrigens wird es auch eine physische Veröffentlichung des Spiels geben*.

Der neue Gameplay-Trailer

