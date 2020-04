Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lässt Wahl zwischen altem und neuem Soundtrack

Vor einigen Tagen teilten die Nintendo-Accounts bei Twitter eine kleine Hörprobe in den neuen Soundtrack zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Wie es sich für eine ordentliche HD-Überarbeitung gehört, wurde natürlich auch der Soundtrack des Klassikers überarbeitet. Doch besonders Fans der Originale sind mit den alten Klängen manchmal so vertraut, dass sie die Überarbeitungen und Neu-Arrangements manchmal nicht so gut finden. HD-Remaster, die ihre Aufgabe ernst nehmen, lassen Fans deshalb im besten Fall die Wahl: alter oder neuer Soundtrack?

Genau das macht auch Xenoblade Chronicles: Defintive Edition, wie es beim Twitter-Account von Nintendo of Australia heißt. Oder: hieß. Leider wurde der Tweet später gelöscht. Es gab allerdings auch keine Korrektur. Wir vermuten, die Info war also korrekt, wurde aber einfach zu früh geteilt. Die Hörprobe des neuen „Kolonie 9“-Stücks findet ihr bei Nintendo Deutschland.

Ein neuer Epilog und weitere Features

Weniger gute Nachrichten waren zuletzt, dass der Modus „Sammlung“ nicht enthalten sein wird. Dieser Modus wurde einst exklusiv der New-3DS-Version von Xenoblade Chronicles hinzugefügt. Dafür wird die Definitive Edition für Nintendo Switch eine Reihe weiterer Verbesserungen bieten. Neben überarbeiteter Musik gibt es natürlich auch eine verbesserte Grafik und ein überarbeitetes Gameplay. Außerdem dürften sich Fans besonders auf das Zusatzkapitel freuen, ein brandneuer Epilog. Dieser ist schon von Beginn an spielbar.

Xenoblade Chronicles: Defintive Edition erscheint am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen*. Die Collector’s Edition* ist derzeit ausverkauft.

via Siliconera, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft