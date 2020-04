PC Gaming Show 2020 und neue Future Games Show sollen die E3-Flaute abfangen

Da die weltweit herrschende Corona-Krise für eine Absage der E3 sorgte, welche vom 9. bis zum 11. Juni im Los Angeles Convention Center stattfinden sollte, steht die Gamingwelt mehr oder weniger Kopf. Viele wichtige Ankündigungen können nicht auf gewohntem Weg gemacht werden und so müssen die Entwickler und Publisher nun andere Wege suchen, die neuesten Titel und Produkte vorzustellen und zu bewerben.

Digitale Shows sollen die Absage der E3 kompensieren

Mit der ebenfalls jährlich und im Zuge der E3 stattfindenden „PC Gaming Show“ hatte sich das US-Magazin PC Gamer ein festes Standbein in der Reihe der zahlreich stattfindenden Pressekonferenzen geschaffen. Die Show ist die Anlaufstelle für Neuigkeiten rund um PC-Titel und Hardware-Neuerungen. Da die E3 dieses Jahr ins Wasser fallen wird, schwenkt PC Gamer nun um und möchte das Event digital abhalten. Das Event soll am 6. Juni 2020 stattfinden und etliche Neuigkeiten für die Fans und Zuschauer weltweit bereithalten.

Neben der PC Gaming Show von PC Gamer soll es in diesem Jahr erstmals auch eine neue Show vom US-Magazin GamesRadar geben. Die Show hört auf den Namen „Future Games Show“ und soll den Zuschauern mit neuen Trailern, Vorstellungen und Interviews einen Ausblick auf die kommenden Titel der Gaming-Welt bieten. Die Future Games Show soll Anfang Juni stattfinden, die Laufzeit der Show wird bereits auf etwa eine Stunde taxiert.

Auch IGN plant ein großes digitales Event

Neben den beiden bereits genannten Shows will auch das US-Magazin IGN mit einem eigenen Digitalevent einspringen. IGN ist ebenfalls ein festes Standbein der E3-Berichterstattung und gilt speziell in den USA als eines der einflussreichsten Gaming-Magazine der Branche. Das digitale Event, welches den Namen „Summer of Gaming“ trägt, soll Anfang Juni stattfinden und hält mit 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic, und Twitter etliche namhafte Partner für spannende Vorstellungen bereit.

Der Ankündigungstrailer der Future Games Show 2020

via Gematsu, Bildmaterial: E3