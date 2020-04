Roots of Pacha ist eine kooperative RPG-Farming-Simulation für Next-Gen-Konsolen

Spieler auf der ganzen Welt erwarten sehnsüchtig den Release der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Doch ohne passendes Futter machen die Konsolen nicht viel her. Umso erfreulicher ist es, dass Entwickler Soda Den und Publisher Crytivo nun einen Titel ankündigten, der unter anderem für die kommenden Plattformen erscheinen wird.

Die Rede ist von Roots of Pacha, das als kooperatives RPG sowie Lebens- und Farming-Simulation beschrieben wird. Das Spiel ist in der Steinzeit angesiedelt und wird zu Beginn des Jahres 2021 neben PlayStation 5 und Xbox Series X auch für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen.

Kooperativ lebt es sich besser

In der prähistorischen Welt müsst ihr eine florierende Stadt erbauen, indem ihr beispielsweise Werkzeuge und Technologien entwickelt oder Pflanzen zum Anbauen entdeckt und erntet. In der Natur könnt ihr Flüsse zum Fischen nutzen oder in Minen Ressourcen sammeln. Mit den einheimischen Tieren könnt ihr euch anfreunden, im Zweifel könnt ihr diese sogar zähmen.

Ähnlich wie in anderen Lebenssimulationen könnt ihr die große Liebe finden, Beziehungen pflegen und eure Gemeinschaft zum Wachsen bringen. Dabei können auch Feste gefeiert werden.

All das müsst ihr nicht alleine erleben, denn es soll möglich sein, bis zu drei Freunde in euer Dorf einzuladen. So könnt ihr Ressourcen und Talente teilen sowie Feste wie den Angelwettbewerb zusammen erleben.

via Gematsu, Bildmaterial: Roots of Pacha, Crytivo / Soda Den