Das war… Kalenderwoche 30/2018

Während das Wetter bei uns heiß ist, geht es an der News-Front nach wie vor eher gemächlich zu und her. Der kommende Season-Pass für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs sorgte allerdings für einige Diskussionen. Daneben durften wir einige Neuankündigungen verzeichnen und neben allen weiteren Videos der Woche haben wir auch noch zwei Reviews verfasst. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Ende März ist Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs (PS4, PC) erschienen, ein Season-Pass wurde bereits zuvor angekündigt und auch zum Kauf angeboten. Nun wurde Bandai Namco in dieser Beziehung endlich konkreter und gab den DLC-Fahrplan bekannt. Demnach steht am 9. August ein kostenloser DLC an, im Winter und Anfang 2019 folgen dann die Season-Pass-Inhalte. Die Story-Erweiterung wird dabei im zweiten Block enthalten sein.

Auch einige Neuankündigungen gab es in den letzten Tagen. So wurde Earth Defense Force 5 (PS4) für einen Release im Westen enthüllt, alle Trommel-Liebhaber können sich zusätzlich auf Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Switch) ebenso wie Taiko no Tatsujin: Drum Session! (PS4) freuen. Für mobile Geräte wurde einerseits der Jubiläumstitel Idola Phantasy Star Saga (Mobil) für Japan enthüllt, andererseits ist Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation (Mobil) inzwischen weltweit verfügbar. Auch im Indie-Bereich gab es Bewegung mit den Ankündigungen der interessanten Projekte Irony Curtain (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) aus Polen und Edgar (PC) aus Frankreich (Link). Je das Eröffnungsvideo ansehen könnt ihr euch zu Tayutama 2: You’re the Only One (PS4, Vita) (Link) und Hashihime of the Old Book Town (Vita) (Link), inzwischen erschienen und mit je einem Launchtrailer bedacht wurden Mega Man X: Legacy Collection 1&2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Semblance (Switch, PC) (Link).

Damit stellen wir euch nun noch alle restlichen Videos der Woche vor! Ungewohnt romantisch geht es dabei in Yakuza Kiwami 2 (PS4) zu und her, während uns aus Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC) ein Spielmodus präsentiert wurde. Einen neuen Blick werfen durfte man auch auf die Welt von Pokémon Let’s Go (Switch). Einer der Robot Master stellte Capcom zu Mega Man 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) vor, in einer Ausstrahlung gab es Gameplay-Material aus SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PS4, Switch) zu sehen und in einem Livestream wurde One Piece: World Seeker (PS4, Xbox One, PC) gezeigt. Ein neues Charakter-Video gab es zu Disgaea 1 Complete (PS4, Switch) und zu Super Neptunia RPG (PS4, Switch) gibt es ebenfalls neue Gameplay-Einblicke.

Im Rahmen eines Livestreams präsentiert wurde The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (PS4), nach einigen Verschiebungen ist Fantasy Life Online (Mobil) mittlerweile in Japan erhältlich und bevor Code of Princess EX (Switch) in wenigen Tagen erscheint, gibt es den Anfang des Spiels zu sehen. Des Weiteren erreichte uns ein längeres Gameplay-Video zu Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC) und eine Story-Sequenz wurde aus Darksiders 3 (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht. Nintendo hat außerdem das Nintendo Labo Toy-Con 03: Fahrzeug-Set (Switch) für alle Bastler unter euch vorgestellt, der Klassiker Crystalis stand im Rahmen der SNK 40th Anniversary Collection (Switch) im Mittelpunkt und abgefilmtes Material gibt es zu Dragon: Marked for Death (Switch).

Ein erstes englisches Video gibt es aktuell zu Azur Lane (Mobil). Ein Übersichtstrailer wurde zu Higurashi no Naku Koro ni Hou (Switch) veröffentlicht, aus Charade Maniacs (Vita) gibt es zwei Spielszenen zu sehen (Link 1, Link 2) und in Japan ist Tlicolity Eyes Vol. 2 (PC) inzwischen erhältlich. Die nächsten beiden DLC-Charaktere aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurden mit je einem Video bedacht, zu Kirby: Star Allies (Switch) ist ein größeres Update mittlerweile erhältlich und Monster Hunter Generations Ultimate (Switch) geht eine Kollaboration mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein.

Das Veröffentlichungsdatum genannt wurde zu Guacamelee! 2 (PS4, PC) und zu Overcooked! 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurden uns die Vorbestellerboni vorgestellt. Nächste Woche erscheint Salt and Sanctuary nun auch noch für Nintendo Switch und Brawlout (PS4, Switch, Xbox One, PC) wird um einen bekannten Charakter ergänzt. Ab Anfang August wird in Nordamerika der Cartoon Mega Man: Fully Charged ausgestrahlt, mit einem recht speziellen Video feierte Arc System Works seinen 30. Geburtstag und zum kommenden Film basierend auf Metal Gear Solid gibt es Neuigkeiten in einem Video-Interview.

Zum Abschluss für heute kommen wir noch kurz auf die aktuellen beiden Reviews von JPGAMES zu sprechen. Falls ihr acht schön erzählte JRPG-Geschichten erleben wollt, dann können wir euch Octopath Traveler (Switch) (zum Testbericht) empfehlen. Auch der einzigartige Grafikstil unterstreicht, dass es sich hier um eine Mischung aus Nostalgie und Neuem handelt. Wenn ihr jedoch auf der Suche nach einem fordernden Rogue-like-Dungeon-Crawler seid, dann könnte Touhou Genso Wanderer Reloaded (PS4, Switch) (zum Testbericht) ein Blick wert sein. Die neue Version des Spiels lohnt sich, die dabei erzählte Geschichte ist jedoch belanglos.