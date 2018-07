Video zeigt fünf Minuten aus Trails of Cold Steel IV

Wer es sich traut, kann dank dem neuen Video, das von Falcom veröffentlicht wurde, fünf Minuten aus dem kommenden Rollenspiel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ betrachten. In dieser Aufnahme seht ihr Szenen aus der Handlung sowie die Erkundung der Gebiete aus der Sicht von Altina. Die folgende Beschreibung enthält Spoiler:

Als der Plan „The Great Twilight“ seine Wirkung zeigte, überzog ein „Fluch“ das Kaiserreich. Rean Schwarzer, der auch als „Ashen Knight“ bekannt ist, wurde von seinen inneren Kräften übernommen und verlor dadurch seine Selbstkontrolle. Die Welt nähert sich ihrem Untergang. Was werden die restlichen Mitglieder der alten und neuen Class VII unternehmen?

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ soll am 27. September in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

Hier findet ihr das Material

1:11:44 bis 1:16:11 – Bilder

1:26:18 bis 1:28:18 – Event-Szene

1:29:08 bis 1:32:31 – Erkundungs-Gameplay

via Gematsu