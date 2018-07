Overcooked! 2: Neues Video und Vorbestellerboni

By

Kurz vor der bevorstehenden Veröffentlichung hat Team17 ein neues Video zu Overcooked! 2 veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt euch nicht nur neue Eindrücke des Party-Spiels, sondern auch die bereits erwähnten DLCs, die für Vorbesteller die Köche Alien, Walross, Einhorn, Affe und eine Katze freischalten.

Das Zwiebel-Königreich steckt mal wieder in der Bredouille und diesmal ist der Zwiebel-König höchstpersönlich verantwortlich dafür! Durch das laute Vorlesen aus dem Necronomnomicon beschwor er eine Armee aus untotem Brot. Kurz gesagt braucht der Zwiebel-König eure Hilfe: Hackt, bratet und backt euren Weg durch brandneue, durchgedrehte Küchen um die „unbrote“ Armee zu bezwingen und rettet das Königreich!

Vier gegen… eine Armee. Eine Armee untoten Brotes!

Overcooked! 2 ist, wie bereits der Vorgänger, ein chaotisches Koop-Kochspiel für bis zu vier Spieler. Zahlreiche Rezepte wie Sushi, Pasta und Burger müssen hungrigen Kunden serviert werden. Die Küchen sind dabei eher unkonventionell und Spieler müssen auf Heißluftballons, Zauberschulen und extraterrestrische Kunden gefasst sein! Alleine oder gemeinsam müsst ihr euch Feuerausbrüchen, einfallenden Fußböden, schwebenden Küchenutensilien sowie anmaßenden Kunden stellen.

Zu den Schlüsselelementen gehören neue Spielmechaniken wie das Werfen von Zutaten, sodass Köchen diese nicht nur zugeworfen werden können, sondern auch direkt aus der Ferne in die Pfanne. Außerdem verändern sich die Level während eures Kochvorhabens, sodass ihr jederzeit größtmögliche Flexibilität an den Tag legen müsst! Um hungrigen Kunden in Sushi-Restaurants sowie Zauberschulen-Kantinen die Mäuler zu stopfen, stehen zahlreiche neue Rezepte und Küchengeräte zur Verfügung. Außerdem führt Overcooked! 2 eine Stange neuer Köche ein, zu welchen unter anderem ein Adler, eine Maus, ein Biber und ein Oktopus gehören. Das alles erwartet Spieler nicht mehr ausschließlich im lokalen Koop-Modus: Overcooked! 2 ermöglicht Köchen von aller Welt gemeinsam online zu hacken und zu backen und das Königreich zu retten!

Overcooked! 2 erscheint am 7. August für Nintendo Switch, PCs, PlayStation 4 und Xbox One und schlägt mit 24,99 Euro zu Buche.

via Dualshockers