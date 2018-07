Arc System Works: Musikvideo zum 30. Geburtstag

By

Zum 30. Geburtstag hat die Firma Arc System Works ein Musikvideo veröffentlicht, um mit den Fans zu feiern und sich für ihre Unterstützung zu bedanken. Das Studio wurde im Mai 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Yokohama, Japan. In dem Jahr erschien auch das erste Spiel aus dem Hause Arc System Works: Double Dragon für Sega Master System. Als Entwickler ist die Firma für Serien wie Guilty Gear und BlazBlue bekannt.

Allerdings ist Arc System Works auch als Publisher tätig. Zu diesen Projekten gehören Spiele wie Arcana Heart 3, Tokyo Twilight Ghost Hunters, Under Night In-Birth Exe:Late[st] sowie der kommende Titel Kill la Kill the Game: IF.

via Gematsu