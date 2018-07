Das Eröffnungsvideo zu Hashihime of the Old Book Town

Der japanische Herausgeber Dramatic Create hat das Eröffnungsvideo zum PlayStation-Vita-Ableger der Boys-Love-Okkult-Visual-Novel Koshotengai no Hashihime Noma (Hashihime of the Old Book Town) auf YouTube veröffentlicht. Sowohl das Intro an sich als auch das Lied „Kayoi Michi“, welches von der Nico-Nico-Douga-Sängerin Yui Kawana beigesteuert wird, sind komplett neu.

Daneben hat man die Kurzgeschichten der eroberbaren Charaktere, die nach der eigentlichen Handlung spielen, der Visual Novel hinzugefügt. Diese werden synchronisiert sein und komplett neue Event-Bilder beinhalten. Das Spielerlebnis wird durch die unterstützte Touchscreen-Bedienung von PlayStation Vita angenehmer gestaltet.

Von seltenen Büchern und Halluzinationen

Jinbocho, Tokio

Juni 1922, Taisho-Ära

Die Regenzeit Tamamori reiste nach Tokio, um an der kaiserlichen Universität angenommen zu werden, allerdings fällt er durch die Aufnahmeprüfung. Zu allem Überfluss wird er, nach nur zwei Jahren, auch noch aus seiner Pension geworfen. Schuld daran sind sein undiszipliniertes Verhalten und seine ewige Tagträumerei. Durch reines Glück findet Tamamori zum Gebrauchtbuchladen „Umebachidou“, wo er fortan wohnt und arbeitet. Dort genießt er seine Zeit als „Schüler, der sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet“ und nutzt Freunde, die aus seiner Heimatstadt stammen, aus. Der Frieden hört jedoch abrupt auf, als eben jene Freunde, einer nach dem anderen, auf rätselhafte Art und Weise sterben und Tamamori bemerkt, dass sich dieselben drei regnerischen Tage immer wiederholen. So muss er quer durch ganz Jinbocho, um sie zu retten. In diesem Pop-Okkult-Mysterium, das sich um den Tod seiner Freunde dreht…

Was ist die Realität und was ist eine Halluzination?

Koshotengai no Hashihime Noma soll in Japan am 27. September für PlayStation Vita erscheinen.

Das neue Eröffnungsvideo

via Game no Ohanashi