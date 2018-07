Taiko no Tatsujin: Games erscheinen auch im Westen

Was schon seit Tagen durch die Internetforen geistert, ist nun Gewissheit. Bandai Namco hat Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Nintendo Switch) ebenso wie Taiko no Tatsujin: Drum Session! (PS4) für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt! Beide Spiele erscheinen am 2. November 2018 in Europa. Die Serie findet damit erstmals ihren Weg nach Europa – und das gleich mit zwei Ablegern. Beide Spiele werden deutsche Untertitel erhalten.

Das beliebte japanische Rhythmus-Spiel erscheint erstmalig in Europa und beinhaltet eine Vielzahl neuer Songs, Cross-Over-Charaktere und Mehrspieler-Möglichkeiten. Die zwei Versionen Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch und Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 unterscheiden sich dabei in einzigartigen Features, die das Gameplay auf der jeweiligen Plattform optimieren: Bei Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch werden die Joy-Con-Controller als Drumsticks genutzt und der Einsatz von Motion-Control imitiert den einzigartigen Arcade-Stil. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! beinhaltet außerdem 20 Rhythmus-basierte Minispiele, die mit bis zu vier Spielern gespielt werden können. Im „Rhythm Games Modus” können die Spieler als Charaktere der klassischen Nintendo-Titel spielen – inklusive Kirby aus Kirby und Squid aus Splatoon 2. Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 unterstützt mit einem Ranglisten-System die kompetitive Seite von Taiko. Spieler können sich online mit anderen Taiko-Spielern aus der ganzen Welt messen und dabei Kostüme, Sound-Effekte und Grußmöglichkeiten für das Taiko-no-Tatsujin-Maskottchen Don-chan freischalten. Außerdem können sie an einer „Guest Session” mit bekannten Charakteren wie Heihachi von Tekken, Pac-Man und Hello Kitty teilnehmen.