Charade Maniacs: Eine weitere Szene aus dem Otome

Otomate hat ein neues Video zu ihrem futuristischen Otome Charade Maniacs veröffentlicht, für das dieses Mal eine sechsminütige Kurzepisode gewählt wurde. Zuvor wurde bereits eine Szene mit Charaktervorstellungen, eine Filmszene und eine Alltagsszene auf YouTube hochgeladen.

Dies ist eine Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt. Nahe der Sommerferien werden die Oberschülerin Hiyori und ihr Kindheitsfreund Tomose auf dem Weg nach Hause von einer mysteriösen Gestalt überrascht und landen in einer Welt mit zwei Monden am Himmel.

Hiyori erkennt, dass sie nicht alleine hierhergebracht wurde – neun andere Personen, darunter auch Tomose, befinden sich in derselben Lage wie sie. Bevor sie begreifen können, was passiert ist, taucht plötzlich ein maskierter Mann auf.

„Willkommen in der Parallelwelt Arcadia! Solange ihr hier in unserer Fernsehserie mitspielt, werden alle eure Wünsche in Erfüllung gehen.“

Um aus der Parallelwelt zu entkommen und nach Hause zurückkehren zu können, müssen Hiyori und die neun anderen jungen Menschen zusammenarbeiten und in der Fernsehserie mitmachen. Jedoch scheint es jemanden zu geben, der gegen sie spielt und dieser Verräter befindet sich in den eigenen Reihen. Wer von den zehn Personen, die unfreiwillig in diese Welt gebracht wurden, ist der Verräter und was ist sein Ziel? Und aus welchem Grund findet überhaupt diese Serie statt?

–Inmitten Zweifel und Vertrauen, wessen Hand wird Hiyori am Ende ergreifen?