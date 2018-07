SNK 40th Anniversary Collection: Trailer zu Crystalis

NIS America und SNK stellen in einem neuen Trailer den NES-Klassiker Crystalis vor, welcher als Teil der SNK 40th Anniversary Collection neu veröffentlicht werden wird.

Crystalis in der Vorstellung

Der Originaltitel von Crystalis in Japan lautet God Slayer: Haruka Tenku no Sonata. Schon im Jahr 1990 konnte das Spiel viele Fans gewinnen dank einer ausgearbeiteten Geschichte, fortschrittlicher Grafik und einem qualitativen Soundtrack. Dabei muss der Protagonist in einer post-apokalyptischen Welt gegen das Draygonia Empire antreten, welches verbotene Wissenschaften wiederbelebt hat. Zu diesem Zweck muss er zusammen mit Mesia das legendäre Schwert Crystalis schmieden. Wird die Welt so gerettet werden können?

Weitere Spiele in der Collection

Alpha Mission (Arcade- und Konsolenversion)

Athena (Arcade- und Konsolenversion)

Ikari Warriors (Arcade- und Konsolenversion)

Ikari Warriors II: Victory Road (Arcade- und Konsolenversion)

Ikari III: The Rescue (Arcade- und Konsolenversion)

Guerrilla War (Arcade- und Konsolenversion)

P.O.W. (Arcade- und Konsolenversion)

Prehistoric Isle in 1930

Psycho Soldier

Street Smart

TNK III (Arcade- und Konsolenversion)

Vanguard Die Titel werden zwar ohne größere Veränderungen geportet, sind aber an die Funktionen von Nintendo Switch angepasst. Mit HD-Grafik und verbesserter Steuerung soll man gerade unterwegs viel Freude mit den Klassikern haben. Ebenfalls soll man jederzeit speichern können, was definitiv ein Plus ist. Die SNK 40th Anniversary Collection wird im Museumsmodus dazu noch einige Original-Artworks zu bieten haben. Eine limitierte Edition der Spielekollektion ist bereits zum Vorbestellen im NIS Online Store erhältlich. Die SNK 40th Anniversary Collection wird bei uns am 16. November 2018 für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu