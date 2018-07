SNK Heroines: Viel Gameplay-Material veröffentlicht

By

In einer Ausstrahlung wurde etwas mehr als einen Monat vor dem Release von SNK Heroines: Tag Team Frenzy viel neues Gameplay-Material zum Spiel gezeigt. Genauer gesagt handelt es sich um den ersten Teil des Programms, womit man sich zunächst um die Vorstellung der Charaktere und die Gameplay-Grundlagen kümmert.

SNK-Heldinnen treffen zusammen

In SNK Heroines: Tag Team Frenzy treten Charaktere des SNK-Universums in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander an. Ihr steuert einen Charakter im Kampf, könnt aber ständig einen anderen Charakter einwechseln oder aber mit Items Einfluss auf das Kampfgeschehen nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, die KP eurer Gegner zu verringern, sondern auch darum, Ultra-Spezialangriffe zu entfesseln. Eure Lieblingsheldinnen können außerdem umfangreich angepasst werden.

Alle 14 Charaktere im Überblick

Athena Asamiya

Kula Diamond

Mai Shiranui

Nakoruru

Leona Heidern

Yuri Sakazaki

Shermie

Sylvie Paula Paula

Zarina

Love Heart

Mian

Luong

Mui Mui

Terry Bogard

SNK Heroines: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für Nintendo Switch erscheint der Titel physisch* und digital, mit einem ausschließlich digitalen Release für PlayStation 4.

via Gematsu