Das war … Kalenderwoche 44/2025

Eine interessante Umfrage von Atlus, ein gescheitertes Patent, die Zukunft von Silent Hill und eine Kontroverse in Südkorea haben uns über den Monatswechsel begleitet. Auch eine kleine, dafür jedoch aber feine Auswahl an neuen Videos können wir euch ebenfalls bieten. Zum Schluss findet ihr dann noch zwei neue Reviews sowie die Neuerscheinungen im November. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Atlus hat eine neue Umfrage lanciert. Das Besonderer daran: Man fragt explizit nach Persona 6, obwohl der Titel noch gar nicht enthüllt wurde. Fans können sich dennoch freuen, dass es mit der Reihe nun weitergeht. Zugegeben, nach den vielen Gerüchten wäre alles andere auch erstaunlich gewesen.

Eine Niederlage mit einem Patent hat Nintendo kassiert. Eine Fangen-Mechanik erhält in Japan keinen Schutz, da diese gar nicht neu sei. Die Patent-Anmeldung steht vermutlich in Zusammenhang mit dem Rechtsstreit rund um Palworld.

Silent Hill hat mit dem letzten Ableger – Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) – etwas Neues gewagt. Immerhin hat man Silent Hill weggelassen. Laut Produzent Motoi Okamoto ist man mit dem Ableger zufrieden und möchte auch in Zukunft experimentierfreudig bleiben.

Eine etwas skurrile Geschichte rund um ein Artwork für Goddess of Victory: NIKKE (PC, Mobil) hat uns ebenfalls noch erreicht. Eine kleine Fingergeste sorgt in Südkorea offenbar regelmäßig für Kontroversen.

Eine Neuankündigung ist das Indie-Projekt Descent of Lunaris (PC), welches sich an Shin Megami Tensei orientiert. Fans von Dungeon-RPGs dürften hellhörig werden. Ein weiteres neues Projekt ist Mouseward (PC), hier ist ein Soulslike in N64-Optik geplant. Seit wenigen Tagen erhältlich ist Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), Square Enix zeigte kurz vor der Veröffentlichung nochmals die Geschichte im Video. In der nächsten Woche steht dann Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) an, wo es gegen den Dämonenkönig geht. Die Vorbestellerphase gestartet ist zu Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), dabei gibt es unter anderem einen Pro Controller für Switch 2 und einen amiibo. Vielversprechend zeigte sich zudem das Action-RPG Loulan: The Cursed Sand (PS5, PC) aus China, welches zum PlayStation China Hero Project gehört.

Lust auf ein Multiplayer-Party-Battle-Royale-Spiel mit blauem Igel? Dann steht nächste Woche endlich Sonic Rumble (PC, Mobil) ins Haus. Fulminant bei Kickstarter gestartet ist Farnia Village (PC), das schon mehr als doppelt finanzierte Projekt hat starke Bezüge zu Rune Factory. Dank Limited Run Games und Square Enix kommt Fear Effect 2: Retro Helix (PS4, PS5, Switch, PC) zurück, natürlich auch physisch. Eine Überraschung gelungen ist Nintendo mit einer Switch-2-Version von Animal Crossing: New Horizons (Switch, Switch 2). Mehr noch: Zusätzlich stehen mit dem kostenlosen Update auf Version 3.0 viele neue Inhalte an. Bereits in wenigen Tagen stellt Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) auf Version 3.7, womit der Handlungsstrang in Amphoreus endet.

Damit sind wir bereits bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. In die JRPG-Anfänge eintauchen könnt ihr mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), wobei die zwei Klassiker sinnvolle Neuerungen und neue Inhalte bieten. Der HD-2D-Look verbindet dabei Retro und Moderne. Erneut gruseln könnt ihr euch mit Tormented Souls II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), hier sorgt jedoch die starre Kamera für einige Probleme. Horrorfans kommen dennoch auf ihre Kosten.

Die Neuerscheinungen im November 2025 präsentieren sich vergleichsweise überschaubar, unsere Liste enthält dafür einige schöne Highlights. Mit Sonic, Kirby, Monster Hunter und Hyrule Warriors kommen einige klingende Namen auf den Markt.