Vielleicht der nächste China-Hit: Das Action-RPG Loulan spielt entlang der legendären Seidenstraße

PlayStations „China Hero Project“ hat schon Spiele wie Lost Soul Aside hervorgebracht und weitere Spiele wie Unending Dawn oder Project: Jinyiwei befinden sich noch in Arbeit. Jetzt stellte man ein weiteres, spannendes Projekt vor.

Entwickler ChillyRoom darf sich ebenfalls auf die Unterstützung aus dem China Hero Project von Sony verlassen und hat jetzt den ersten Trailer zu Loulan: The Cursed Sand veröffentlicht. Das Action-RPG wurde schon im Sommer 2024 erstmals angekündigt, jetzt gibt es aber die ersten handfesten Einblicke.

Interessant: Die Handlung spielt entlang der Seidenstraße, eine uralte chinesische Handelsroute, die den Mittelmeerraum mit Ostasien verband. Die Straße wurde erstmals 1877 so bezeichnet. Ob es damals auch Skelettkrieger gab? Dessen Rolle übernehmt ihr nämlich.

Ihr meistert die Kraft des Sandes und wechselt zwischen der Sand- und Skelettform, erkundet eine gefährliche Welt und löst Rätsel. Nahkämpfe gegen übermächtige Gegner gehören ebenfalls zu euren Aufgaben, an deren Ende hoffentlich die Rettung eurer geliebten Prinzessin steht.

Die Veröffentlichung von Loulan: The Cursed Sand ist für PlayStation 5 sowie PCs via Steam und im Epic Games Store geplant. Einen Termin gibt es noch nicht. Der erste Trailer liefert aber schon mal die ersten Eindrücke zum Gameplay!

Der erste Trailer:

