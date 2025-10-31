Nach mehreren Verschiebungen erscheint das erste Sonic-Spiel der „Angry Birds“-Macher

Nach mehreren Versschiebungen soll es endlich so weit sein: Das Multiplayer-Party-Battle-Royale-Spiel zur „Sonic the Hedgehog“-Reihe wird am 5. November 2025 für iOS, Android und PCs (Steam und Google Play Games) erscheinen. Über 1,4 Millionen Fans haben sich bereits vorregistriert.

In Sonic Rumble können bis zu 32 SpielerInnen in verschiedenen Minispielen und Herausforderungen gegeneinander antreten. Das Ziel ist es, die meisten Ringe zu sammeln. In jeder Runde wird die Hälfte der Teilnehmenden eliminiert, bis der Gewinner oder die Gewinnerin feststeht.

Das Spiel bietet eine breite Auswahl an spielbaren Charakteren aus dem Sonic-Universum, darunter Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Silver, Blaze, Rouge, Dr. Eggman, Metal Sonic, Big the Cat, Cream, Vector, Espio, Charmy und mehr.​​ Neu zum Launch sind zusätzliche Stages und ein Koop-Battle-Modus, in dem ihr die Skills eurer Charaktere passend einsetzen könnt.

Das Spiel ist das erste große Gemeinschaftsprojekt von SEGA, Sonic Team und Rovio Entertainment. Die Angry-Birds-Macher wurden im August 2023 von Sega übernommen.​ Rovio soll vor allem beim Marketing und der Anpassung für die verschiedenen Weltmärkte unterstützen – hier hatte SEGA selbst bislang größere Probleme, weshalb sie oft auf Kooperationen mit erfahreneren Unternehmen im Mobile-Segment setzten, beispielsweise bei Persona 5: The Phantom X.

Auch bei der Feature-Entwicklung wie dem „Quick Rumble“ (kurze Ein-Runden-Matches für Spieler mit wenig Zeit) und „Rival Rank“ (kompetitiver Modus)​ war Rovio maßgeblich beteiligt. Man wollte das Spiel bestmöglich auf das mobile Spielen optimieren, weshalb es zu mehrfachen Verzögerungen kam.

Der neue Trailer:

via Eurogamer, SEGA, PocketGamer, Bildmaterial: Sonic Rumble, SEGA, Rovio