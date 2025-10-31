Silent Hill will auch mit den nächsten Spielen experimentierfreudig bleiben

Silent Hill f mit seinem vollkommen neuen Setting hat wider Erwarten großen Erfolg und fast einstimmig positive Kritiken erhalten, unter anderem auch von uns. Die Beliebtheit kommt vor allem von den vielen mutigen Entscheidungen, die Silent Hill f innovativ und überraschend machen.

Das Setting in Japan, das neue Kampfsystem und die Loslösung von Silent Hill als Ort mit all seiner Geschichte haben bereits einen Tag nach Erscheinen für über eine Million verkaufte Einheiten gesorgt – schneller als Silent Hill 2 Remake.

Weitere „Silent Hill“-Teile werden ihr eigenes Ding machen

In einem Interview mit IGN Japan sagte der Produzent Motoi Okamoto, dass Silent Hill f die Erwartungen mehr als übertroffen habe. Glücklicherweise nimmt er davon nicht mit, dass jedes weitere Spiel ab jetzt wie Silent Hill f sein sollte. Viel mehr soll jedes neue Silent Hill seinen eigenen Charakter haben.

„Wir wollen weiterhin experimentieren und ehrgeizig sein, sowohl was das Gameplay-Design als auch die Erzählweise angeht. Freuen Sie sich also auch auf das nächste Silent Hill“, so Okamoto. Gleichwohl betonte Okamoto, dass einige Traditionen von Silent Hill nicht gebrochen werden dürfen, beispielsweise die Qualität der Story.

Psychologische Geschichten würden wesentlich dazu beitragen, dass sich Silent Hill wie Silent Hill anfühle. Darauf wolle man auch zukünftig großen Wert legen. Auch Silent Hill f würde daran anknüpfen. Die „spirituelle Reise der Protagonistin, die sich ihrem Trauma und ihren inneren Konflikten stellt“, sei es, die das Spiel letztlich zu einem typischen Silent Hill mache.

via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment