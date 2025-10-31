Silent Hill will auch mit den nächsten Spielen experimentierfreudig bleiben

Silent Hill f mit seinem vollkommen neuen Setting hat wider Erwarten großen Erfolg und fast einstimmig positive Kritiken erhalten, unter anderem auch von uns. Die Beliebtheit kommt vor allem von den vielen mutigen Entscheidungen, die Silent Hill f innovativ und überraschend machen.
Das Setting in Japan, das neue Kampfsystem und die Loslösung von Silent Hill als Ort mit all seiner Geschichte haben bereits einen Tag nach Erscheinen für über eine Million verkaufte Einheiten gesorgt – schneller als Silent Hill 2 Remake.
Weitere „Silent Hill“-Teile werden ihr eigenes Ding machen
In einem Interview mit IGN Japan sagte der Produzent Motoi Okamoto, dass Silent Hill f die Erwartungen mehr als übertroffen habe. Glücklicherweise nimmt er davon nicht mit, dass jedes weitere Spiel ab jetzt wie Silent Hill f sein sollte. Viel mehr soll jedes neue Silent Hill seinen eigenen Charakter haben.
„Wir wollen weiterhin experimentieren und ehrgeizig sein, sowohl was das Gameplay-Design als auch die Erzählweise angeht. Freuen Sie sich also auch auf das nächste Silent Hill“, so Okamoto. Gleichwohl betonte Okamoto, dass einige Traditionen von Silent Hill nicht gebrochen werden dürfen, beispielsweise die Qualität der Story.
Psychologische Geschichten würden wesentlich dazu beitragen, dass sich Silent Hill wie Silent Hill anfühle. Darauf wolle man auch zukünftig großen Wert legen. Auch Silent Hill f würde daran anknüpfen. Die „spirituelle Reise der Protagonistin, die sich ihrem Trauma und ihren inneren Konflikten stellt“, sei es, die das Spiel letztlich zu einem typischen Silent Hill mache.
via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment
1 Kommentar
Mir gefällt der Ansatz, da habe ich ja letztens schon kein Geheimnis drum gemacht. Konami macht bei Silent Hill etwas, was man sich bei Metal Gear nicht zutraut. Dafür sind ihnen die Fußstapfen von Kojima zu groß. Und schaut man sich die überschwänglich positive Resonanz der Fans zu MGS Delta an samt Verkaufszahlen, fährt Konami nicht schlecht damit. Da sind die immer noch nicht abreißenden Debatten um Silent Hill f deutlich intensiver als dieses wirklich halbgare Grafik-Remake zu MGS3.
Aber letztendlich sind auch die Zahlen zu Silent Hill nun nicht schlecht. Man erreicht immerhin Zahlen, von denen die älteren Spiele nur träumen konnten. Silent Hill 1-4 haben sich bis heute circa 5 Millionen mal verkauft. Das Silent Hill 2 Remake liegt jetzt schon bei fast 3 Millionen Exemplaren und Silent Hill f soll sich ja noch schneller verkauft haben.
Und doch muss auch berechtigte Kritik von Fans wahrgenommen werden. Ich finde es zwar nach wie vor übertrieben da es nicht so schwer ist, aber wenn es auf dem PC für Silent Hill f eine Mod gibt, die die Kämpfe einfacher machen, wäre das für mich als Publisher, allen voran aber für das neue Team, welches die IP derzeit managed, ein Wink, da mal genauer drauf zu schauen ob der aggressive Push, die Spieler mit Kämpfe mehr auf Trab zu halten, wirklich der richtige Ansatz ist. Das war nie essentiell wichtig für die Reihe, aber Konami schon. Also hat man die Entwickler immer dazu gedrängt, zumindest ab Teil 4, den Fokus mehr auf die Kämpfe zu legen. Sowas bezeichnet man ja allgemein als "Shoehorning".
Townfall soll hingegen komplett ohne Kämpfe auskommen. Glaube, da werden dann auch wieder viele hyperventilieren. Es allen recht machen ist sowieso unmöglich. Insofern, sollen sie weiter ihr Ding machen. Ich wurde bisher ja gut bedient.