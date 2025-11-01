Die Neuerscheinungen im November 2025 mit Kirby, Hyrule Warriors, Sonic, Anno und mehr

Wir gehen in den November und damit steil auf Weihachten zu. Unsere Auswahl der Neuerscheinungen ist vergleichsweise überschaubar. Trotzdem gibt es natürlich einige Highlights!

Nintendo schlägt mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und Kirby Air Riders gleich doppelt zu. Beide Spiele sind zudem „Switch 2“-exklusiv. Fans des Haptischen freuen sich auf (nachträgliche) physische Veröffentlichungen von Crow Country, Hades II für Switch 2 oder Blue Prince für PS5. Eure Must-Haves im November?

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen:

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco