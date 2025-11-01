Die Neuerscheinungen im November 2025 mit Kirby, Hyrule Warriors, Sonic, Anno und mehr

Wir gehen in den November und damit steil auf Weihachten zu. Unsere Auswahl der Neuerscheinungen ist vergleichsweise überschaubar. Trotzdem gibt es natürlich einige Highlights!
Nintendo schlägt mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und Kirby Air Riders gleich doppelt zu. Beide Spiele sind zudem „Switch 2“-exklusiv. Fans des Haptischen freuen sich auf (nachträgliche) physische Veröffentlichungen von Crow Country, Hades II für Switch 2 oder Blue Prince für PS5. Eure Must-Haves im November?
Unsere Auswahl der Neuerscheinungen:
- Sonic Rumble (Mobile, PC): 5. November (Nur Download
- amiibo zu Metroid Prime 4: Beyond (Merch): 6. November
- Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (SW2): 6. November
- Crow Country (physisch für PS5, Switch): 7. November
- Anima: Game of Memories I & II Remaster (Multi): 7. November (bei Play-Asia* physisch)
- Fallout 4 – Anniversary Edition (Multi): 10. November (Nur Download)
- Yakuza Kiwami & Kiwami 2 (SW2): 13. November (Nur Download)
- Anno 117: Pax Romana (Multi): 13. November (bei Amazon bestellen*)
- Atelier Ryza DX Trilogy (Multi): 13. November (bei Play-Asia* physisch)
- Inazuma Eleven: Victory Road (Multi): 14. November (Nur Download)
- Dragon Ball Sparking Zero (SW2): 14. November (bei Amazon bestellen*)
- Where Winds Meet (PC, PS5): 14. November (Nur Download)
- Monster Hunter Stories (Xbox): 14. November (Nur Download)
- Monster Hunter Stories 2 (Xbox): 14. November (Nur Download)
- Solo Leveling: Arise Overdrive (PC): 17. November (Nur Download)
- Demonschool (Multi): 19. November (Nur Download)
- Kirby Air Riders (SW2): 20. November
- amiibo zu Kirby Air Riders (Merch): 20. November
- Hades II – Switch 2 Edition (physisch): 20. November
- Blue Prince (PS5, physisch): 21. November
- Indika (Switch): 28. November
Bei mir wird es ein Game was nicht auf der Liste ist Satisfactory bekommt seine PS5 Version am 4.11
Inazuma Eleven wird eher nen Spontankauf falls mir langweillig ist. Bin mir noch nicht sicher ob ich es direkt Day 1 home oder später. Ansonsten recht ruhiger Monat aber ist auch nicht schlecht das Gaming Jahr eher ruhig ausklingen zu lassen.
Für mich eigentlich auch nur eines, was hier nicht auf der Liste steht, das PS5 Remaster zum Point & Click Syberia. Alles andere was hier digital noch aufgelistet ist, kann mindestens bis zu nem Sale warten.
Für mich ist diesen Monat absolut gar nichts dabei und das ist auch gut so, denn auf dem Backlog liegen noch genug Titel, die gespielt werden möchten
Also von der Liste hier ist für mich nichts dabei. Aber für Strategie Spiele Fans ist dieser Monat einer der stärksten überhaupt, fast schon überfordernd. Erst vor ein paar Tagen mir dem dlc All under Heaven von Crusader Kings 3 dann jetzt am 4. der Release von Europa Universales 5. Dann kommt noch am 17.11 Anno 117 und am 20.11 kommt dann noch das dlc No compromise no Surrender zu Hearts of Iron 4. Natürlich will ich alles davon spielen und werde es mir sofort kaufen, aber das Problem ist halt die Zeit . Jedes davon bietet halt mehrere 100h an Spielzeit.
Day 1 wirds bei mir nichts von den Sachen. Allerdings glaube ich dass noch ein, zwei Indies für November angekündigt waren, wo ich schon drüber nachdenken wollte. Komme aber gerade nicht drauf welche das waren. Sehe ich aber wenn die raus sind xD
Ansonsten hätte ich grundsätzlich an Inazuma Eleven Interesse, da ich die Demos vor längererZeit wirklich ansprechend fand. Der Story Modus machte nen guten Eindruck, auch wenn ich noch immer nicht weiß, obs da auch Fußballspiele geben wird oder es wirklich rein beim Schere, Stein Papier Kampfsystem bleiben wird, was schon interessant wär.
Dragon Ball Sparkling Zero landet auch auf der Liste, allerdings kommen da glaube ich eh noch DLCs und sofern warte ich da eh noch bis es auch wirklich irgendwann mal vollständig ist. Vielleicht gibts ja dann auch ne komplette Version nochmal zu kaufen.
Atelier Ryza DX Trilogy wär an sich auch nochmal interessant aber vorher muss ich endlich dazu kommen die Trilogy zu spielen, die ich bereits habe. Ich war schon öfters kurz davor aber dann kam doch was anderes dazwischen, zumal ich denke, dass die auch ne Weile gehen werden^^
Das größte Highlight in diesem Monat ist aber definitiv Anno 117: Pax Romana. Es ist wirklich teilweise schwer zu glauben, dass es sich dabei noch immer "nur" um ein Aufbauspiel handelt xD Auch die Story ist echt interessant. Überlege tatsächlich schon, ob ich nicht mal wegen einer Demo gucke und schaue, obs aufm Laptop läuft. Kann mir das aber kaum vorstellen, so gut wie das Spiel aussieht. Falls doch, wäre es aber vielleicht doch wieder ein Kandidat um nochmal eine große Ausnahme zu machen und eben die PC Version zu holen, zumindest sobald ich die günstig genug kriege... Aber ich weiß noch nicht genau^^