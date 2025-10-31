Palworld vs. Nintendo: Nintendo scheitert mit „Fangen“-Patent in Japan

Ihr erinnert Euch sicher: Im letzten Jahr führte der Rechtsstreit mit Palworld-Entwickler Pocketpair zur Anmeldung diverser „Anti-Palworld“-Patente seitens Nintendo. Seinerzeit kassierte das Unternehmen nur vermeintlich eine „verheerende Niederlage“. Kürzlich erteilte man Nintendo dann ein US-Patent, das die Beschwörung einer anderen Figur und deren Kampf im Namen des Spielers abdeckt. Die Details lest Ihr hier.

Nun aber wurde Nintendo ein Patentantrag in Japan für eine Fangmechanik, die der in einigen Pokémon-Spielen verwendeten ähnelt, verweigert. Der Antrag wurde im März 2024 eingereicht und beschreibt unter anderem das Fangen einer Spielfigur, dessen Methode der in den Spielen Pokémon: Let’s Go Pikachu! und Let’s Go Evoli! ähnelt.

Die Patentbeschreibung ​​besagt, dass die Mechanik „bewirkt, dass der Computer, sobald das Fang-Item die Spielfigur trifft, prüft, ob der Fang erfolgreich war“. Wenn der Computer den Fang als erfolgreich bewertet, „wird die getroffene Spielfigur dem Spieler zugewiesen“. Der Antrag beschreibt außerdem zahlreiche weitere Situationen, darunter die Verwendung einer ähnlichen Mechanik, um Spielfiguren mit Items zu treffen, die deren Bewegungsfreiheit einschränken können.

Antrag abgelehnt

Wie GamesFray berichtet, wurde der Antrag vom Japanischen Patentamt (JPO) zurückgewiesen, nachdem dieses den Stand der Technik – also Beispiele für die Verwendung der Erfindung vor Antragstellung – geprüft hatte, der von einem Dritten eingereicht worden war.

In der Ablehnungsmitteilung des JPO heißt es: „Die in diesem Antrag beanspruchten Erfindungen wurden in Japan oder anderswo vor der Antragstellung erfunden.“ Anschließend werden Spiele wie Ark, Craftopia, Monster Hunter 4 und Pokémon GO als Beispiele angeführt, deren Mechaniken unter die Beschreibungen im Antrag fallen könnten, was darauf hindeutet, dass diese Ideen bereits existierten.

Laut GamesFray sei es „plausibel“, dass Pocketpair besagte dritte Partei war, die dem JPO den Stand der Technik aufzeigte. Die Ablehnung durch das japanische Patentamt ist zwar nicht bindend für den laufenden Rechtsstreit zwischen Nintendo und Pocketpair – insbesondere da Nintendo noch Berufung einlegen oder die Anmeldung ändern kann. Doch ist anzumerken, dass Richter die Entscheidungen von Patentprüfern in der Regel respektieren. Daher könnte Pocketpair auf diese Ablehnung verweisen, um die Entscheidung des Richters zu beeinflussen.

via VGC, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair