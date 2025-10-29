Farnia Village will sich mit einem besonderen Merkmal von der Genre-Konkurrenz abheben

Shinichi Manabe war einst Lead Programer von Rune Factory 3 und schließlich Director von Rune Factory 4. Mit seinem neuen Studio ManaGames hat Shinichi Manaba jetzt Farnia Village angekündigt und gleichzeitig eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um das Projekt zu finanzieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist das Projekt schon nahezu finanziert.

Es handelt sich um ein Life-Simulation- und Action-RPG, das derzeit für PCs (Steam und DLsite) geplant ist. Ziel der Crowdfunding-Kampagne ist es, fünf Millionen Yen (etwa 32.880 US-Dollar) zu sammeln. Zum Zeitpunkt der Ankündigung hatte die Kampagne bereits über zwei Millionen Yen eingespielt und lag damit knapp unter der Hälfte des Finanzierungsziels.

In Farnia Village startet ihr (Genre-typisch, möchte man fast sagen) ohne Erinnerungen in einem friedlichen Dorf und beginnt dort ein neues Leben. SpielerInnen können fortan Felder bestellen, fischen, kochen, schmieden, Haustiere pflegen, sich verlieben und die Welt erkunden. Begleitet werdet ihr dabei von einem geheimnisvollen Mädchen.

Farnia Village soll leicht zugänglich sein, aber genügend Tiefe bieten, um die eigene Farm auf unterschiedliche Weise zu gestalten. Neben dem alltäglichen Dorfleben bietet Farnia Village auch Abenteuer mit verschiedenen Dungeons, saisonalen Gebieten und dem Schloss einer noch unbekannten Dark Queen. Darüber hinaus könnt ihr Monster zähmen, die euch im Kampf unterstützen.

Selling-Point: das Endgame

Laut Entwickler ManaGames hebt sich Farnia Village von anderen Genrevertretern durch ein besonders umfangreiches Endgame ab. Auch nach Abschluss der Hauptgeschichte sollen Spielerinnen und Spieler weiterleben und Fortschritte in ihrer selbst gestalteten Welt machen können.

„Hast du dir schon mal gewünscht, dass die Welt nach dem Ende der Geschichte weitergeht, damit du dort dein tägliches Leben leben kannst?“, fragt die Kickstarter-Seite. „Keine Sorge, in diesem Spiel kannst du deine Tage in der Welt, die du abgeschlossen hast, fortsetzen!“

An dem Projekt arbeiten mehrere ehemalige Mitglieder des „Rune Factory“-Teams. Neben Manabe, der als Director und Lead Programer nahezu alle Bereiche von der Programmierung über Animationen bis hin zu Soundeffekten selbst übernimmt, sind auch Takanori Tsuji (Autor von Rune Factory 3 und 4) sowie die Charakterdesigner benitama, kannnu und BOKI simole beteiligt.

Laut Kickstarter-Seite soll eine Early-Access-Version im September 2027 erscheinen, die vollständige Veröffentlichung ist für September 2028 vorgesehen. Das Spiel wird zunächst für PCs entwickelt, wobei die Entwickler betonen, dass eine Optimierung für Konsolen wie Nintendo Switch angestrebt wird.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Farnia Village, ManaGames