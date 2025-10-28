Atlus nennt das Kind beim Namen: Persona 6 taucht in einer neuen Umfrage auf

Dass Persona 6 kommt, war eigentlich nie ein Geheimnis. Doch bislang hielt sich Atlus auffallend bedeckt, wenn es um den nächsten großen Serienableger ging. Jetzt wurde das Spiel erstmals „offiziell“ in einer neuen Umfrage erwähnt – und das sorgt natürlich sofort für frischen Gesprächsstoff unter Fans.
Die Umfrage, die an japanische Käufer von Persona 3 Reload auf der Switch 2 gerichtet ist, fragt unter anderem, auf welchen zukünftigen Persona-Titel man sich am meisten freut. Neben einem möglichen Remake von Persona 1 und Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment wird hier ganz offen auch Persona 6 genannt.
Ein Jubiläum naht
2026 markiert übrigens ein kleines Jubiläum: Dann wird Persona 5 bereits zehn Jahre alt – und das, obwohl die Serie zwischendurch mit Spin-offs, Persona 5 Royal und zuletzt Persona 3 Reload gut beschäftigt war. Die Wartezeit auf den nächsten Hauptteil ist damit die längste in der Geschichte der Reihe.
Gerüchte zu Persona 6 gibt es schon länger: Von einem möglichen Highschool-Setting ist die Rede, diesmal mit einer grünen Farbpalette als zentralem Thema. Auch eine weibliche Hauptfigur soll laut Serienleiter Kazuhisa Wada nicht ausgeschlossen sein.
Offiziell bestätigt ist davon natürlich noch nichts – aber mit der Umfrage, von der hier bei Twitter einen Screenshot seht, steht fest: Atlus denkt laut über die Zukunft der Reihe nach. Vielleicht erfahren wir ja schon bei den Game Awards mehr. Euer Tipp?
