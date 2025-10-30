Nintendo überrascht mit „Switch 2 Edition“ zu Animal Crossing: New Horizon und neuen Inhalten

Eines der meistverkauften Nintendo-Spiele aller Zeiten wird möglicherweise noch mehr Einheiten absetzen. Nintendo kündigte heute eine „Nintendo Switch 2 Edition“ zu Animal Crossing: New Horizons an.

Die neue Fassung erscheint am 15. Januar 2026 und wird für die Switch 2 eine höhere Auflösung sowie eine verbesserte Grafik bieten und die neue Maussteuerung nutzen. Davon soll insbesondere die Einrichtung von Häusern profitieren.

Eingeführt wird auch das neue Item Megafon. Dieses Item nutzt das integrierte Mikrofon der Switch 2. Ihr könnt Inselbewohner rufen und euer Charakter bewegt sich dann zu ihnen, selbst wenn sie weit weg sind.

Außerdem gibt es eine neue Unterstützung für 12 SpielerInnen. Bisher konnten sich online bis zu acht SpielerInnen auf derselben Insel treffen. Mit der „Switch 2 Edition“ können nun bis zu 12 SpielerInnen gleichzeitig spielen. Dabei wird auch das GameChat-Feature der Switch 2 unterstützt, ebenso wie die Kamera.

Die neue „Nintendo Switch 2 Edition“ wird am 15. Januar 2026 digital erscheinen und physisch im Handel zu 64,99 Euro verfügbar sein. Für BesitzerInnen der alten Switch-Version wird es ein Upgrade-Pack zu 4,99 Euro geben. Darüber hinaus werden SpielerInnen beider Konsolengenerationen von einem kostenlosen, großen Update auf Version 3.0 profitieren, das zeitgleich erscheint.

Neue Features im Bilde:

Spielt Ice Climber auf dem NES

Neu im Update: das Hotel am Meer, das neue Herausforderungen bietet. Ihr müsst unter anderem die Zimmer unterschiedlich einrichten, um es euren Gästen gemütlich zu machen. Eure Bemühungen werden mit Hotel-Tickets belohnt, die ihr bei Bonnie im Souvenirladen eintauschen könnt.

Eine höhere Lagerkapazität, das Comeback von Resetti (der einen Rücksetzdienst anbietet) und Serenadas neue Traumwelt, die euch auf eine Schlummerinsel bring, gehören ebenso zu den neuen Features. Außerdem bedient sich Nintendo an seiner reichhaltigen Geschichte und baut neue Items wie den Love Tester, Ultra Hand oder das NES ein. Die Konsolen könnt ihr euch in euer Zimmer stellen und darauf im Spiel andere Spiele wie Ice Climber spielen, wenn ihr ein „Switch Online“-Abo habt.

Eine Kollaboration mit LEGO bringt sogar LEGO-Items. Und wenn ihr amiibo-Figuren der „The Legend of Zelda“– oder „Splatoon“-Reihe einscannt, könnt ihr eure Räume ebenfalls mit brandneuen Items ausstatten. Sogar neue Charaktere wie Tulin oder A-Chan besuchen dann eure Insel.

Inhalte aus Kollaborationen:

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo