Eine unschuldige Handgeste bringt die „Stellar Blade“-Entwickler in Südkorea in Bedrängnis

Es sollte ein Artwork sein, das den 1000. Tag seit der Veröffentlichung Goddess of Victory: NIKKE feiert. Das Artwork von Entwickler Shift Up, die auch hinter dem beliebten wie erfolgreichen Stellar Blade stehen, sorgte jedoch schnell für Diskussionen in Südkorea.
Ein Teil der koreanischen Spielerschaft behauptete, die Hände zweier Figuren seien so geformt, dass sie eine „Finger-Pinch-Geste“ darstellten. Diese Geste, in Südkorea als 집게손 (jipgeson, „Krabbenhand“) bekannt, wird mit bestimmten radikalfeministischen Gruppen in Verbindung gebracht. Sie verspotte koreanische Männer, indem sie durch den kleinen Abstand zwischen Zeigefinger und Daumen andeute, diese hätten kleine Genitalien.
Gesellschaftliche Probleme
In Südkorea ist der „Kulturkampf“ zwischen Männern und Frauen besonders ausgeprägt: Während Frauen in Korea vermehrt akademische Spitzenleistungen erzielen und sich immer häufiger eine weltoffene, „linksliberale“ Gesellschaft wünschen, stimmen koreanische Männer immer häufiger mit konservativen Positionen überein.
Das führt zu starken Spannungen innerhalb der Gesellschaft – mit gravierenden Folgen für die Anzahl der geschlossenen Ehen, der Geburtenrate und der zunehmenden Einsamkeit. Hieraus ziehen viele Unternehmen Profit: KI-Boyfriends und Dating-Sims wie Love and Deepspace sind alleine in Südkorea ein Milliardenmarkt.
Shift Up bezieht Stellung
Bereits in der Vergangenheit mussten Unternehmen wie Apple und Renault Werbeanzeigen ändern, die unbeabsichtigt die „Krabbenhand“ zeigten. MitarbeiterInnen des Spielestudios Nexon erhielten wegen eines einzigen Animationsframes Morddrohungen – er wurde als „geheime feministische Propaganda“ interpretiert.
Shift Up möchte dies in seinen Spielen nicht zulassen: In einem Entwicklerinterview widmete sich das Team von NIKKE auch dem Thema „hasserfüllte Ausdrucksformen“ im Spiel. Regisseur Hyungsuk Yoo erklärte: „Wir werden niemals tolerieren, dass jemand absichtlich Hassrede in NIKKE einfügt oder das Spiel mit dieser Geisteshaltung angeht.“
Er fügte hinzu, dass das Studio kürzlich Maßnahmen ergriffen habe, um den internen Qualitätssicherungsprozess und das Projektmanagement zu stärken, damit „sich solche Probleme nicht wiederholen“. Die Aussage ist zwar vage, lässt aber durchscheinen, dass sie eine Reaktion auf einen kontroversen Vorfall im August ist.
Das Artwork sei von einem externen Studio im Ausland erstellt worden und habe keinerlei politische oder feindselige Absicht gehabt. Man bedauerte das Missverständnis und veröffentlichte eine überarbeitete Version, in der die Handhaltungen geändert wurden. Eine neue Abteilung für Qualitätsmanagement soll künftig ähnliche Probleme bei Spielegrafiken vermeiden.
Außerdem stellte Shift Up allen Spielern kostenlose Ingame-Items als Wiedergutmachung bereit. Doch auch unter dem jüngsten Entwicklerinterview gibt es noch kontroverse Diskussionen zu diesem Thema – man wirft dem Team vor, die Krabbenhand absichtlich ins Artwork eingebaut zu haben.
via Automaton Media, Modern Diplomacy, Unimelb edu, Reuters, CNN, Asiatechlens, Bildmaterial: Goddess of Victory: NIKKE, Shift Up, Level Infinite
13 Kommentare
Leider wahr, aber irgendwie möchte man denen auch keine Bühne bieten. Es gibt Gesten, die man aus geschichtlichen und kulturellen Gründen vermeiden sollte. Bei allen anderen sollte jeder normale Mensch - besonders in alltäglichen Situationen - Kontext und Situation soweit beurteilen können, um zu sehen, dass hinter 99,99% genau null bösartige Intention steckt. Und über den Rest kann man immer noch in Ruhe sprechen.
Wie bescheuert kann eine Gesellschaft eigentlich sein? Wir sind im Jahr 2025 und die Südkoreaner leben im Gegensatz zu ihren Nachbarn nicht in einer Diktatur! Die Frauen sollten nicht radikal sein müssen, um frei über sich und ihr Leben bestimmen zu können und die Männer nicht so idiotisch sein zu glauben, dass irgendeine konservative Position das andere Geschlecht in für sie angenehme Rollenbilder zwängt. Lasst einander eure Freiheit und Würde und respektiert diese! Meine Güte, dass ist doch wohl nicht zu viel verlangt!
Ich schreibe auch für andere Seiten und habe mir am Freitag 40 Kommentare geben müssen, ob ich "woke" wäre, weil ich Spieler:innen statt Spieler schreibe und warum ich als Meinungsbestimmende Minderheit (Autor) anderen vorgeben möchte, wie sie zu sprechen, lesen und denken haben. Und allgemein, warum ich denn die wundervolle deutsche Sprache so vergewaltige. Also hier geht der Kulturkampf auch schon ordentlich los.
Der Artikel und die Kommentare hier sind deshalb wie Therapie. Eine kleine, aber feine Community
Jepp, Korea hat da ein besonderes Problem. Deshalb habe ich dem Thema auch einen eigenen Abschnitt spendiert, statt es in zwei Sätzen nebenbei abzuhandeln. Ich habe es das erste Mal vor einem Jahrzehnt in einer Doku das Thema mitbekommen. Dort wurde gesagt, dass das Management eine Brustvergrößerung bei einem angehenden K-Pop-Star angeordnet hat. Die junge Frau hatte da kein Mitspracherecht. Eine Kündigung ihrerseits hätte zu einer massiven Vertragsstrafe geführt. Seitdem ist es nur noch schlimmer geworden. Inzwischen soll quasi das gesamte Sozialleben und sogar zum Teil das Essen und Trinken vom Management vorgegeben sein.
Will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ggf. wäre das ein interessanter Diskussionsthread fürs Forum...
Ehrlich gesagt, sieht es nicht wirklich wie ein richtiges Finger Pinch Form aus.
Die Leute übertreiben es mal wieder.
Sind einfach hochempfindlich geworden und/oder wollen nur Aufmerksamkeit kriegen.
Mal wieder was neues gelernt. Naja so wie Frauen dort behandelt werden ist die extrem tiefe Geburtenrate ist halt die Quittung davon (ist natürlich nicht der einzige Grund für die niedrige Geburtenrate). Bin echt gespannt wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird (besonders weil wir ja auch geburtentechnisch dahin steuern).
Ich persönlich finde die Idee hinter diesen Schulungen eigentlich gut. Besonders wenn man als Firm Kunden aus einer anderen Kultur hat ist sowas doch gut zu wissen um nicht gleich in Fettnäpfchen zu treten, schließlich ist das bei Kulturdifferenzen sehr einfach. Nicht umsonst wird gibt es wenn man irgendwo ins Ausland in den Urlaub fliegt eine menge guides auf was man achten soll (ist ja auch eine Art Schulung nur für einem Privat). Für mich ist das halt immer ein bisschen eine form des Respekts.
Mein Problem mit der ganzen Sache ist halt das oft (was auch hier der Fall ist) der Kontext dahinter nicht mehr hinterfragt wird. War es aus versehen oder aus Unwissenheit oder vielleicht war es doch beleidigend gemeint. Leider wird heutzutage sofort auf die Barrikade gegangen bevor das geklärt ist. Denn wenn es beleidigend gemeint ist finde ich die Kritik absolut gerechtfertigt, sollte es aber nicht so gewesen sein dann finde ich sollte eine normale Reaktion darauf sein sollte die andere Partei nett darüber aufzuklaren und dann schwamm drüber.
Als Schreiber:in ist es ohnehin schwierig geworden, keinen aufzuregen. Bei uns im Verlag beschweren sich z.b. die einen, dass wir gendern und die anderen, weil wir mehr über schwule Themen als lesbische Themen sprechen. Widerum andere regen sich auf, dass “zuviel Regenbogen” drin ist arrrrgh. Es ist inzwischen echt mühselig.
Der Fingerpinch erinnert mich gerade daran, wie sich viele über das Okay-Zeichen aufgeregt haben, obwohl das in dem Kontext nichts mit White Power zu tun hatte. Wenn sich wer aufregen möchte, wird er es auch immer tun.
Edit mit random fact: Statistisch gesehen soll der südkoreanische Penis der kleinste weltweit sein. Ob das das stimmt und mit reinspielt, ist eine komplett andere Frage.