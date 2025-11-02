Eine unschuldige Handgeste bringt die „Stellar Blade“-Entwickler in Südkorea in Bedrängnis

Es sollte ein Artwork sein, das den 1000. Tag seit der Veröffentlichung Goddess of Victory: NIKKE feiert. Das Artwork von Entwickler Shift Up, die auch hinter dem beliebten wie erfolgreichen Stellar Blade stehen, sorgte jedoch schnell für Diskussionen in Südkorea.

Ein Teil der koreanischen Spielerschaft behauptete, die Hände zweier Figuren seien so geformt, dass sie eine „Finger-Pinch-Geste“ darstellten. Diese Geste, in Südkorea als 집게손 (jipgeson, „Krabbenhand“) bekannt, wird mit bestimmten radikalfeministischen Gruppen in Verbindung gebracht. Sie verspotte koreanische Männer, indem sie durch den kleinen Abstand zwischen Zeigefinger und Daumen andeute, diese hätten kleine Genitalien.

Gesellschaftliche Probleme

In Südkorea ist der „Kulturkampf“ zwischen Männern und Frauen besonders ausgeprägt: Während Frauen in Korea vermehrt akademische Spitzenleistungen erzielen und sich immer häufiger eine weltoffene, „linksliberale“ Gesellschaft wünschen, stimmen koreanische Männer immer häufiger mit konservativen Positionen überein.

Das führt zu starken Spannungen innerhalb der Gesellschaft – mit gravierenden Folgen für die Anzahl der geschlossenen Ehen, der Geburtenrate und der zunehmenden Einsamkeit. Hieraus ziehen viele Unternehmen Profit: KI-Boyfriends und Dating-Sims wie Love and Deepspace sind alleine in Südkorea ein Milliardenmarkt.

Shift Up bezieht Stellung

Bereits in der Vergangenheit mussten Unternehmen wie Apple und Renault Werbeanzeigen ändern, die unbeabsichtigt die „Krabbenhand“ zeigten. MitarbeiterInnen des Spielestudios Nexon erhielten wegen eines einzigen Animationsframes Morddrohungen – er wurde als „geheime feministische Propaganda“ interpretiert.

Shift Up möchte dies in seinen Spielen nicht zulassen: In einem Entwicklerinterview widmete sich das Team von NIKKE auch dem Thema „hasserfüllte Ausdrucksformen“ im Spiel. Regisseur Hyungsuk Yoo erklärte: „Wir werden niemals tolerieren, dass jemand absichtlich Hassrede in NIKKE einfügt oder das Spiel mit dieser Geisteshaltung angeht.“

Er fügte hinzu, dass das Studio kürzlich Maßnahmen ergriffen habe, um den internen Qualitätssicherungsprozess und das Projektmanagement zu stärken, damit „sich solche Probleme nicht wiederholen“. Die Aussage ist zwar vage, lässt aber durchscheinen, dass sie eine Reaktion auf einen kontroversen Vorfall im August ist.

Das Artwork sei von einem externen Studio im Ausland erstellt worden und habe keinerlei politische oder feindselige Absicht gehabt. Man bedauerte das Missverständnis und veröffentlichte eine überarbeitete Version, in der die Handhaltungen geändert wurden. Eine neue Abteilung für Qualitätsmanagement soll künftig ähnliche Probleme bei Spielegrafiken vermeiden.

Außerdem stellte Shift Up allen Spielern kostenlose Ingame-Items als Wiedergutmachung bereit. Doch auch unter dem jüngsten Entwicklerinterview gibt es noch kontroverse Diskussionen zu diesem Thema – man wirft dem Team vor, die Krabbenhand absichtlich ins Artwork eingebaut zu haben.

