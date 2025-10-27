Honkai: Star Rail bringt mit „Das Morgen wird zum Gestern“ die letzte Schlacht und Cyrene

Ab dem 5. November geht Version 3.7 von Honkai: Star Rail „Das Morgen wird zum Gestern“ an den Start. Das neue Kapitel beendet den Handlungsstrang in Amphoreus. Während sich der Trailblazer der finalen Herausforderung stellt, verstärkt Cyrene euer Team, um die neuen Gegner und Gefahren abzuwenden, die größer sind als je zuvor – und mit Eisengrab hat diese auch einen Namen.

Der Krieg in Honkai: Star Rail übersteigt längst den Konflikt zwischen der Zerstörung und der Gelehrsamkeit, während die Kraft des Gedenkens im Verborgenen brodelt. Die Krise, die das Universum bedroht, führt aber auch zu unerwarteten neuen Allianzen: Dank der Vermittlung des Astralexpresses und der Genies bildet sich im Stillen eine kosmische Allianz.

Cyrene unterstützt euch in der letzten Schlacht

Die letzte Schlacht wird in den „Ruinen der Zeit“ stattfinden. In dieser Kieswüste war Eisengrab einst so mächtig, dass Phainon all seine Kraft aufbringen musste, um es zu versiegeln. Heute kann man an diesem Ort ein gewaltiges Schwert sehen, das bis ins Herz der Erde reicht, sowie eine Statue, die Phainon ähnelt. Phainon hat hier drei Siegel platziert und wartet geduldig auf die Rückkehr seiner Gefährten, welche die Siegel nacheinander lösen werden, um gemeinsam das letzte Schlachtfeld zu betreten.

Mit dem Beginn der letzten Schlacht wird Cyrene offiziell zu den spielbaren Figuren hinzugefügt. Cyrene erzählt von ihrer komplizierten Vergangenheit und verbindet so die losen Enden um ihren Charakter. Sie stärkt die Begleiter durch ein Kraftfeld, das bei Angriffen auf Gegner zusätzlichen Schaden auslöst. Ausgeführte Aktionen stärken außerdem die „Rückerinnerung“, die sofort die Ultimate-Fähigkeiten aller Verbündeten und sorgt dafür, dass ihr Kraftfeld dauerhaft bestehen bleibt.

Neue Spielmodi sorgen für Abwechslungen

Neu ist auch der dauerhafte Spielmodus „Währungskrieg“, in dem bis zu zehn Figuren gleichzeitig in den Kampf ziehen und ein Team aus Figuren „auf dem Feld“ und „außerhalb des Felds“ aufstellen. Charaktere der gleichen Kampfschule oder der gleichen Fraktion werden durch einen Bindungseffekt gestärkt. Zum Start von Währungskrieg werden insgesamt 61 Charaktere verfügbar sein, die alle kostenlos ausprobiert werden können. Die Zusatzmissionen lohnen sich, denn die regelmäßigen Aktualisierungen bieten neben neuen Herausforderungen auch Wachstumserfahrungen.

Auch die neue Aktion „Snack-Sprint“ beginnt bald. Ruan Meis Schöpfungen in der Raumstation werden an einem neuen Trainingsprogramm teilnehmen und dabei um die besten Plätze kämpfen, während sie verschiedene Hindernisse überwinden.

Darüber hinaus wird in Version 3.7 das System „Trailblaze-Mode“ implementiert, das den SpielerInnen mehr interessante Anpassungsoptionen für ihr Aussehen bietet, einschließlich des kostenlosen limitierten Kopfschmucks „Kranz des Erlösers“, den man nach Abschluss der Hauptmissionen von Version 3.7 erhält.

Schließlich werden auch der animierte Kurzfilm „Hallo, Welt“ und das Lied „Ripples of Past Reverie“ sowie weitere verschiedene neue Inhalte nach und nach veröffentlicht, während die SpielerInnen auf ihre Reise durch die vergangenen sieben Versionen zurückblicken und das erfüllende Ende des Kapitels Amphoreus bezeugen werden.

Der Trailer zu 3.7:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo