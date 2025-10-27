Mit Mouseward trifft Soulslike auf Collectathon in einer N64-inspirierten Optik

„Void Sols“-Entwickler Finite Reflection hat sein nächstes Projekt angekündigt: Mouseward ist ein von Nintendo 64 inspiriertes Soulslike, das sich mit seiner modernen Interpretation der Retro-Ästhetik als nostalgische Liebeserklärung an das goldene Zeitalter der 3D-Adventures versteht.

Ihr schlüpft in die Rolle eines königlichen Mäusewächters, der durch einen mysteriösen Sternenregen wieder zum Leben erweckt wurde. Es gilt aufwendig gestaltete Umgebungen zu erkunden und kryptische Rätsel zu lösen – alles vor dem Hintergrund eines N64-Low-Poly-Stils.

Die Macher versprechen zudem jede Menge Herausforderungen. Mouseward setze auf ein Ausdauer-basiertes, modernes Soulslike-Kampfsystem, bei dem Paraden und das Ausweichen entscheidend seien. Auch an eurem Build sollt Ihr individuell schrauben dürfen.

Wie es sich für ein Soulslike gehört, werdet ihr besser, wenn ihr die Bewegungen eurer Gegner kennt. Mouseward erscheint für PCs via Steam – eine frühe Version des Spiels ist bereits auf itch.io verfügbar. Ob der Titel auch seinen Weg auf Konsolen findet, wird sich zeigen müssen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mouseward, Finite Reflection