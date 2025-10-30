Resident Evil Requiem stellt einen amiibo, „Switch 2“-Controller und neue Inhalte vor

Capcom läutet die Vorbestellerphase zu Resident Evil Requiem ein – und wie. Mit dem neuen Trailer „Road to Requiem“ stellt man nicht nur die verschiedenen Editionen zum Spiel vor, sondern auch eine amiibo-Figur, einen Pro Controller für die Switch 2, Fortnite-Inhalte und natürlich Vorbestellerboni.

Zuvor führt euch Maggie Robertson, die Synchronstimme von Alcina Dimitrescu aus Resident Evil Village, aber erstmal durch die „Resident Evil“-Geschichte und weist darauf hin, dass auch Resident Evil 7: biohazard und Resident Evil Village am 27. Februar für die Switch 2 erscheinen.

Ein Debüt: Requiem ist das erste Resident Evil, das im Epic Games Store erscheint. Noch überraschender ist aber wahrscheinlich die amiibo-Figur zu Grace Ashcroft, die zwar nicht gezeigt, aber angekündigt wurde. Nintendo-Fans werden außerdem mit einem Pro Controller für die Switch 2 verwöhnt. Die Fortnite-Inhalte sind, na ja, etwas für Fortnite-Fans.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2025 für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Vorbestellungen enthalten Graces grimmiges Kostüm „Apokalypse“ als Bonus. Zusätzlich zur Standardedition und der Deluxe Edition wird es auch eine Deluxe Steelbook Edition im Handel geben.

Spielt ihr jetzt mit dem Gedanken, euch die „Switch 2“-Version zuzulegen? Ein ausführliches Vergleichsvideo zu dem Spiel auf verschiedenen Plattformen findet ihr hier. Spoiler: Die „Switch 2“-Version macht natürlich Abstriche, sieht aber insgesamt ziemlich gut aus.

Die Ankündigungen im Bilde:

„Road to Requiem“

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom