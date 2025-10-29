Im Test! Dragon Quest I & II HD-2D Remake bietet tolle Neuerungen für die angestaubten Klassiker

Titel Dragon Quest I & II HD-2D Remake 30. Oktober 2025 Square Enix 30. Oktober 2025 Square Enix 30. Oktober 2025 Square Enix System PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2, Xbox Series, PC Getestet für PC (Steam) Entwickler Square Enix, ARTDINK Genres JRPG Texte

Vertonung

Nostalgie ist schon etwas Berauschendes. Nur zu gern denken wir an vergangene Zeiten und wünschen, diese Momente erneut erleben zu können. Dieser Fakt ist den Videospielpublishern sehr wohl bekannt und sorgt für ein Remake/Remaster nach dem anderen.

Die Arbeit, welche in diese Spiele investiert wird, variiert jedoch von Projekt zu Projekt. Das System von Square Enix scheint jedoch aufzugehen. Mit dem patentierten und wirklich schönen HD-2D-Look hat man die perfekte Mischung aus Nostalgie und Moderne gefunden.

Nachdem wir letztes Jahr mit dem legendären Helden Erdrick in Dragon Quest III HD-2D Remake das Böse besiegen durften, sind nun seine Nachfahren an der Reihe. Dragon Quest I & II HD-2D Remake erzählt in zwei Spielen die Geschichte dieser Nachfahren.

Und wer sich erinnern kann, in welchem Jahr diese JRPG-Prototypen veröffentlicht wurden, der weiß, dass hier weder erzählerische noch spielerische Komplexität und Vielschichtigkeit erwartet werden kann. Was diese kleine Kollektion bietet, ist pure Nostalgie und ein unglaublich interessanter Einblick in die Genre-Geschichte – und das in einem wunderschönen HD-2D-Gewand.

Erdricks Erbe

Nach den heldenhaften Taten von Erdrick selbst hält das Böse wieder Einkehr in die Welt. Nur eine Person vermag es, dieses Übel zu verbannen: der prophezeite Nachfahre von Erdrick. In diese stummen Fußstapfen tritt der Spieler und muss klassisch auf einer überschaubaren Weltkarte von Stadt zu Dungeon und wieder zurück reisen, um die Welt zu retten.

Es gilt, viele Monster zu töten, Unterhaltungen zu führen und relevante Reliquien zu sammeln. Besonders Letzteres steht im Vordergrund. An den klassischen Wurzeln wurde bei diesem Remake also nicht gerüttelt. Es ist erfrischend, mal wieder ein so simples Abenteuer zu erleben, da viele Genre-Ableger dieser Zeit gerne ins Abstruse abrutschen.

Aber trotz charmantem Aufbau besteht die Geschichte nur aus einzelnen Fetchquests, die sich in weitere dieser Quests verzweigen. Das ist besonders im ersten Teil schmerzhaft offensichtlich. Jedes Mal, wenn man sich darüber freut, ein relevantes Item für die Story gesammelt zu haben, ist es oft nur ein Teil eines noch wichtigeren Items. Verstärkt wird dieser Effekt durch den stummen Protagonisten, der stupide von A nach B läuft und allem zustimmt.

Im zweiten Teil dieser Kollektion wird es etwas spannender, denn hier tun sich die Nachfahren dieses Helden zusammen, um erneut die Welt zu retten. Es bleibt bei der einfachen Geschichte: Gut gegen Böse. Aber dank der diesmal existierenden Heldentruppe, die größtenteils aus richtigen Charakteren besteht, kommt eine bitter nötige Dimension zum Storytelling hinzu.

Dennoch bleiben simple Quests an der Tagesordnung – und nicht nur zu Lande. Während im ersten Teil der Hauptcharakter auf das Festland angewiesen war, darf sich die Heldentruppe im Sequel auch auf einem Boot amüsieren. Als kleine Lektion über die Evolution des JRPG-Genres sind die HD-2D-Remakes von Dragon Quest I–III also optimal geeignet.

HD-too great

Die komplett überarbeitete Optik sorgt dabei für die nötige Atmosphäre. Am HD-2D-Stil werde ich mich wohl nie sattsehen können. Die wunderbar modernisierten Pixelcharaktere mit ihren charmanten Animationen werden durch die farbenfrohen 3D-Umgebungen stark aufgewertet. Erneut überzeugen dabei besonders die Lichteffekte. Wenn Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel scheinen oder die Charaktere in dunklen Höhlen von ihren Fackeln beleuchtet werden, kann man davon nur begeistert sein.

Hinzu kommt die neue japanische und englische Sprachausgabe, die es leider nicht in alle Dialoge geschafft hat – schade. Die Synchronsprecher wurden gut gewählt und geben sich merklich Mühe, den eindimensionalen Charakteren etwas Leben einzuhauchen. Davon hätte es in der Kollektion gern mehr geben dürfen.

Am legendären Soundtrack von Koichi Sugiyama gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Vergangen sind die Erinnerungen an katastrophal repetitive Midi-Sounds. Hier ziehen die orchestralen Arrangements alle Register. Gepaart mit den ikonischen Soundeffekten macht sich in jeder Spielsession ein warmes Gefühl in der Brustgegend breit.

Spielerisch bieten weder der erste noch der zweite Teil dieser Kollektion allzu große Überraschungen. Auf der Speisekarte steht nämlich nur eines: rundenbasierte Kämpfe mit Zufallsbegegnungen – mit dabei alle Stärken und leider auch Schwächen des Dragon Quest III HD-2D Remakes.

Das hohe Gras

Kenner des Genres wissen, dass alle paar Meter eine Zufallsbegegnung auf sie wartet. Anders als in anderen Spielen kann man hier nicht die Häufigkeit per Menüeinstellung ändern. In diesen Kämpfen sind, anders als bei späteren Genre-Ablegern, nur die Feinde zu sehen. Das soll für Immersion sorgen, distanziert aber eher von den Protagonisten. Aneinander angrenzende Feinde einer Art werden zudem als Gruppe zusammengefasst.

Das ist hilfreich, da man mit Gruppenzaubern mehreren Gegnern zugleich Schaden zufügen kann. Andererseits kann man kein präzises Ziel in dieser Gruppe wählen – das übernimmt die KI. Diese kann aber auch ganze Kampfabläufe übernehmen. Der Spieler hat hier die Freiheit zu entscheiden.

Auch eine sichtbare Reihenfolge während der Duelle, die heute bei so einem Kampfsystem nicht mehr wegzudenken ist, gibt es leider nicht. Das nimmt dem strategischen Gameplay etwas an Spaß. Magie, Fähigkeiten und Angriffe müssen richtig balanciert und auf die jeweiligen Gegner angepasst werden, sonst kommt man selbst im normalen Schwierigkeitsgrad nicht weit.

Auch bei den Waffen gibt es viele Wege zu gehen: Wählt man eine starke Waffe, die sich auf ein Ziel konzentriert, oder opfert man etwas Stärke für eine, die eine gesamte Gruppe trifft? Oder geht man noch weiter und wählt eine schwache Waffe, die jeden Feind angreift? Stupides Hämmern auf die Bestätigungs-Taste ist also nicht hilfreich.

Quality of Grind

Das sorgt jedoch auch für viele frustrierende Momente. Es reicht nur eine Runde lang etwas Pech mit gegnerischen Statusveränderungen oder kritischen Treffern zu haben und schon flackert der Game-Over-Bildschirm auf. Besonders später in den Spielen passiert das unglaublich häufig. Grinden steht also ebenfalls auf der Tagesordnung. Einigen mag dieser Umstand gefallen, doch das nicht-optionale Grinding ist nicht ohne Grund aus dem Genre verschwunden.

Glücklicherweise sind die Autosave-Punkte sehr großzügig gesetzt, sodass nie viel Progress verloren geht. Für alle anderen gibt es den einfachen Schwierigkeitsgrad, der für ein angenehm entspanntes Spielerlebnis sorgt. Dazu gibt es sogar einen Unsterblichkeitsmodus für Leute, die sich ausschließlich mit der Geschichte auseinandersetzen wollen.

Weitere Boni dieser Kollektion sind einige neue Story-Sequenzen und im zweiten Teil sogar komplett neue Gebiete, die es zu erkunden gilt. Zugegeben: Mein letzter Durchgang mit den ersten Dragon-Quest-Teilen ist so lange her, dass ich keinen nennenswerten Unterschied bemerkt habe – das macht es aber nicht minder gut. Es gibt auch neue Items, Effekte und sogar einen neuen spielbaren Charakter im zweiten Teil. Alles willkommene Updates, die den Kern der beiden Spiele in jeglicher Hinsicht bewahren.

Technisch gibt es – wie schon beim letzten Remake 2024 – nichts zu meckern. Selbst die schwächsten PCs werden mit stabilen 60 FPS keine Probleme haben und für ein flüssiges Spielerlebnis sorgen können. Auch die Ladezeiten sind angenehm kurz, was man leider nicht von den extrem langsamen Dialogen behaupten kann. Manchmal liegen zwischen zwei zusammenhängenden Dialogboxen mehr als zehn Sekunden. Da fällt es schwer, aufmerksam zu bleiben. Das Pacing hätte man also etwas eleganter gestalten können.

A very Questy Remake

Der Name „Dragon Quest I & II HD-2D Remake“ sagt eigentlich alles über diese Kollektion. Zwei Urgesteine des JRPG-Genres wurden im patentierten HD-2D-Stil neu aufgelegt und mit vielen sinnvollen Quality-of-Life-Updates sowie denselben Stärken und Schwächen des letzten Remakes versehen. Das wunderbare optische Design, die tolle Soundkulisse und die neuen Inhalte tragen diese beiden spürbar angestaubten Klassiker mit der puren Kraft der Nostalgie. Viele dieser Inhalte bauen Story, Welt und Charaktere weiter aus und verbinden die Erdrick-Saga zu einem großen Ganzen. Doch im Herzen bleiben diese Spiele klassische Geschichten von Gut gegen Böse – ohne jegliche Komplexität, aber mit viel Grinding. JRPG-Fans werden hier nicht nur ihren Spaß haben, sondern auch eine spannende Lektion in Sachen Genre-Geschichte erleben.

Story Als würdige Nachfolger des legendären Helden Erdrick müssen seine Nachfahren nun die Welt vom Bösen befreien. Klassischer und simpler geht es kaum. Gameplay Rundenbasierte Zufallskämpfe – auch hier an altmodischem Design kaum zu übertreffen. Achtung: hart und grindlastig, aber mit sinnvollen Quality-of-Life-Updates. Grafik Erneut fantastische Kombination aus Retro und Moderne. Am HD-2D-Look wird man sich nie sattsehen können. Sound Überzeugende neue englische und japanische Sprachausgabe, die leider nicht oft genug zum Einsatz kommt. Gepaart mit tollen Orchesterarrangements und klassischen Soundeffekten entsteht so eine beeindruckende Klangkulisse. Sonstiges Zwei volle Spiele zum Preis von einem mit sinnvollen inhaltlichen und spielerischen Updates. Kürzer und simpler als erwartet, aber wer alte JRPGs mag, kommt definitiv auf seine Kosten.

