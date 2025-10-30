Limited Run bringt bald auch den zweiten Teil einer alten „Square Enix“-Marke zurück

Limited Run Games hat die Veröffentlichung von Fear Effect 2: Retro Helix in Zusammenarbeit mit Square Enix für 2026 angekündigt. Die Neuauflage soll für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Eine physische Veröffentlichung gibt es über Limited Run Games für PS5 und Switch.

Fear Effect ist eine alte „Square Enix“-Marke, die allerdings unter Square Enix gar nicht zur Anwendung kam. Beide „Fear Effect“-Spiele wurden von Kronos Digital Entertainment entwickelt und von Eidos Interactive veröffentlicht. Square Enix hat sich später Eidos und alle Marken (darunter Tomb Raider, Deus Ex und Thief) einverleibt.

Während viele Marken weiter genutzt wurden, lag Fear Effect brach. 2017 wurde das Remake Fear Effect Reinvented angekündigt, aber das wurde offenbar gecancelt. Später gab Square Enix die Marke unter Square Enix Collective frei. Diesem Vorstoß entsprang das relativ geräuschlos veröffentlichte Fear Effect Sedna.

Im letzten Jahr brachte Limited Run Games dann schon den „Fear Effect“-Erstling zurück, nun folgt also der zweite Streich. Teil zwei ist inhaltlich ein Prequel zu Fear Effect und spielt im Hong Kong des Jahres 2048. Das Original erschien 2001 weltweit exklusiv für PlayStation.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Fear Effect 2: Retro Helix, Square Enix, Limited Run Games, Implicit Conversions